В сети вспомнили, как год назад, 1 марта, оккупанты обстреляли телебашню в Киеве. Фото и видео

С первых дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины начались обстрелы мирных городов, в частности Киева. 1 марта враг нанес ракетный удар по телебашне у станции метро "Дорогожичи", в результате чего 5 человек сгорели заживо.

Видео дня

В соцсетях опубликовали видео, на котором зафиксирован момент "прилета". Позже правоохранители задержали предателя, причастного к этой трагедии (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Год назад, 1-го марта, Киев. Около 17:00 враг нанес ракетные удары по телебашне. Из-за этого погибли пять человек – сгорели заживо. Еще пятеро – получили ранения", – вспомнили в соцсети.

Благодаря камерам видеонаблюдения был зафиксирован момент попадания ракеты в здание телебашни. Кроме того, в результате удара оккупантов также пострадал мемориальный комплекс "Бабий Яр" – место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

Уже 3 марта стало известно, что Служба безопасности Украины задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телевизионной башни в Киеве. Он настойчиво агитировал разбомбить башню, чтобы остановить трансляцию украинских телеканалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине мэр Киева Виталий Кличко напомнил, как столица готовилась к возможному наступлению врага в начале 2022 года. А также он опубликовал кадры первых дней вооруженной агрессии.

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