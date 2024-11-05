Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

В России новая проблема – теперь там рекордно подорожало сливочное масло. С начала года этот продукт вырос в цене на 25-30%. Российские чиновники и политики придумывают разные причины – от аппетитов россиян до импорта российского мороженого, который "подорвал" производство масла. На самом деле одна из основных причин – санкции. Нельзя ведь применить импортозамещение ко всему. Теперь россиянам придется есть масло из Ирана и ОАЭ.

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В РФ везут масло из ОАЭ и Турции

В России резко подскочили цены на сливочное масло. Теперь за пачку весом в 180-200 г нужно заплатить примерно 260 руб. (130 грн). По подсчетам их экономистов, цена сливочного продукта выросла на 25-30%. Дошло до того, что люди начали воровать масло из супермаркетов, поэтому теперь в некоторых магазинах упаковки с продуктом прячут в специальные защитные контейнеры, как дорогую красную икру. Но это не спасает.

В октябре в Москве двое граждан пытались украсть из магазина 25 пачек сливочного масла. Произошла драка с сотрудниками магазина, один из нападающих даже угрожал ножом.

Производители масла – "Простоквашино", "Милком", молочные комбинаты "Кунгурский", "Альметьевский", "Северное молоко", Ирбитский молокозавод – заявили о том, что вообще приостанавливают производство этого продукта. А поставщики уже предупредили магазины, что масло может и вовсе исчезнуть.

В результате люди стали покупать масло про запас – по 5-10 пачек, опасаясь дефицита.

Российские домохозяйки обзаводятся домашними маслобойками, спрос на эти "гаджеты" взлетел на 49%. Они хотят делать масло дома, чтобы не платить такие деньги в супермаркетах. В соцсетях россиянки делятся рецептами приготовления домашнего масла.

Помня прошлогодний кризис с дорогими яйцами, которые стоили около 200 руб. (100 грн), ночными очередями и битвами за дешевые яйца, в РФ решили наполнить полки за счет более дешевого масла из Турции, Ирана и ОАЭ.

Например, впервые в российской истории прибыло 90 т масла из ОАЭ. Уже и Турция прислала по морю дефицитный продукт. К спасению россиян готовятся даже Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан.

Россияне съели все масло

Российские чиновники и политики находят разные причины подорожания такого важного продукта. Например, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что у россиян выросли доходы, поэтому они стали больше тратить денег на еду. А производители не успевают за их аппетитами.

А заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Александр Арефьев считает, что в стране не хватает цельного молока и много вывозят мороженого на экспорт, а для его производства тоже используют масло.

Кстати, до 2022 года основными экспортерами российского мороженого были США. После начала полномасштабной войны Америка отказалась покупать этот продукт, но на смену ей пришел Китай.

На самом деле в РФ огромный дефицит молока, молочных жиров из-за дефицита коров. Содержать коров достаточно дорого: из-за нестабильной российской экономики и роста курса доллара повышаются цены на корма, импортные ветеринарные препараты, топливо, коммунальные услуги и т.д.

Россияне уже давно закупают молочное сырье в Беларуси и других странах.

К тому же из-за санкций молочные и масляные производители не могут напрямую закупать новое импортное оборудование, запчасти для своих производств. А импортозамещение так и не помогло развить собственное российское производство. Покупать оборудование через третьи страны – дорого.

Из-за роста курса рубля, проблем в экономике, из-за которых ЦБ в очередной раз поднял ставки (теперь никто не может брать дешевые кредиты), что вызвало шок у бизнесменов, дорожают все составляющие производства, начиная от упаковочной бумаги для масла.

С началом широкомасштабной войны у России оборвались все привычные экономические связи. Например, ранее в РФ масло завозили из Новой Зеландии, теперь его нет. А замену ему не нашли.

От цен на масло в шоке и те, кто производит кондитерские изделия – сливочное масло занимает тут значительное место. Уже говорят о подорожании круассанов, пирожных, пирогов, тортов, сладостей, а также хлеба. Выросли в цене и другие молочные продукты – йогурты, твердые сыры, творог. Только в сентябре они добавили 3,6-4,2%. О повышении цен уже заявили и производители яиц – минимум на 8%.

Даже россиянки, которые делают на заказ домашние торты, и те подняли цены. Так, кондитер Вика Стоякина в соцсети в "ВКонтакте" объявила о повышении цен на ее торты с 15 ноября: "Я обычно поднимала цену с 1 января, но продукты дорожают каждый месяц, а особенно творожный сыр, сливки, сливочное масло и шоколад, а это основа для качественных десертов... Держалась как могла, но вынуждена поднять цены".

На самом деле дорогое масло – это еще не все проблемы россиян. В этом году, по данным Росстата, 35% в цене прибавил картофель, на 27% стали дороже помидоры, яйца – на 24%, растительное масло, яблоки – на 18%, огурцы – на 16%, хлеб – на 14%. Молоко стало дороже почти на 10%, лекарства – почти на 11%, мясо – на 7%, услуги ЖКХ – на 9%.

Хотя на самом деле цены выросли намного больше, Росстат просто скрывает реальную инфляцию в РФ. Чиновники за основу берут самые дешевые товары или мелкий опт. Поэтому реальная картина роста цен совсем иная.

Включилась пропаганда

Но, чтобы перенаправить праведный гнев россиян в нужное русло, в ход пошли блогеры, лидеры мнений и социальные сети. Словом, как всегда.

По поводу масла высказалась даже актриса и патриотка Яна Поплавская. В высоких ценах на продукт она обвинила российских производителей и продавцов. Мол, это они сговорились и решили заработать на российских людях. Впереди же Новый год, вот и придумали, как поднять цены, россияне же все равно купят.

Активные подписчики Поплавской нашли виновных в лице ритейлеров – мол, это они накручивают цены в 70%.

Ну а другие патриоты договорились до того, что нужно возрождать государственные магазины со стабильными ценами и без прибыли. Так, как это было при СССР.

Правда, никто из них не поинтересовался, почему в ОАЭ, по сути – пустыне, где в основном-то разводят верблюдов, вдруг столько масла, что они могут поделиться с РФ?

В сети появилось видео, на котором россиянка возмущается тем, что в магазине купила масло из ОАЭ, а на самом деле оно оказалось... украинским. Масло бренда "Ферма" производится компанией "ТЕРРА ФУД" на украинских заводах.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил профильным министерствам срочно стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия, на все про все отвел две недели. Какие именно меры собираются принимать в правительстве, пока неизвестно.