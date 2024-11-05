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Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

Марина Петик
Новости России
5 минут
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Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

В России новая проблема – теперь там рекордно подорожало сливочное масло. С начала года этот продукт вырос в цене на 25-30%. Российские чиновники и политики придумывают разные причины – от аппетитов россиян до импорта российского мороженого, который "подорвал" производство масла. На самом деле одна из основных причин – санкции. Нельзя ведь применить импортозамещение ко всему. Теперь россиянам придется есть масло из Ирана и ОАЭ.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

В РФ везут масло из ОАЭ и Турции

В России резко подскочили цены на сливочное масло. Теперь за пачку весом в 180-200 г нужно заплатить примерно 260 руб. (130 грн). По подсчетам их экономистов, цена сливочного продукта выросла на 25-30%. Дошло до того, что люди начали воровать масло из супермаркетов, поэтому теперь в некоторых магазинах упаковки с продуктом прячут в специальные защитные контейнеры, как дорогую красную икру. Но это не спасает.

В октябре в Москве двое граждан пытались украсть из магазина 25 пачек сливочного масла. Произошла драка с сотрудниками магазина, один из нападающих даже угрожал ножом.

Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

Производители масла – "Простоквашино", "Милком", молочные комбинаты "Кунгурский", "Альметьевский", "Северное молоко", Ирбитский молокозавод – заявили о том, что вообще приостанавливают производство этого продукта. А поставщики уже предупредили магазины, что масло может и вовсе исчезнуть.

В результате люди стали покупать масло про запас – по 5-10 пачек, опасаясь дефицита.

Российские домохозяйки обзаводятся домашними маслобойками, спрос на эти "гаджеты" взлетел на 49%. Они хотят делать масло дома, чтобы не платить такие деньги в супермаркетах. В соцсетях россиянки делятся рецептами приготовления домашнего масла.

Помня прошлогодний кризис с дорогими яйцами, которые стоили около 200 руб. (100 грн), ночными очередями и битвами за дешевые яйца, в РФ решили наполнить полки за счет более дешевого масла из Турции, Ирана и ОАЭ.

Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

Например, впервые в российской истории прибыло 90 т масла из ОАЭ. Уже и Турция прислала по морю дефицитный продукт. К спасению россиян готовятся даже Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан.

Россияне съели все масло

Российские чиновники и политики находят разные причины подорожания такого важного продукта. Например, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что у россиян выросли доходы, поэтому они стали больше тратить денег на еду. А производители не успевают за их аппетитами.

А заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Александр Арефьев считает, что в стране не хватает цельного молока и много вывозят мороженого на экспорт, а для его производства тоже используют масло.

Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

Кстати, до 2022 года основными экспортерами российского мороженого были США. После начала полномасштабной войны Америка отказалась покупать этот продукт, но на смену ей пришел Китай.

На самом деле в РФ огромный дефицит молока, молочных жиров из-за дефицита коров. Содержать коров достаточно дорого: из-за нестабильной российской экономики и роста курса доллара повышаются цены на корма, импортные ветеринарные препараты, топливо, коммунальные услуги и т.д.

Россияне уже давно закупают молочное сырье в Беларуси и других странах.

К тому же из-за санкций молочные и масляные производители не могут напрямую закупать новое импортное оборудование, запчасти для своих производств. А импортозамещение так и не помогло развить собственное российское производство. Покупать оборудование через третьи страны – дорого.

Из-за роста курса рубля, проблем в экономике, из-за которых ЦБ в очередной раз поднял ставки (теперь никто не может брать дешевые кредиты), что вызвало шок у бизнесменов, дорожают все составляющие производства, начиная от упаковочной бумаги для масла.

Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

С началом широкомасштабной войны у России оборвались все привычные экономические связи. Например, ранее в РФ масло завозили из Новой Зеландии, теперь его нет. А замену ему не нашли.

От цен на масло в шоке и те, кто производит кондитерские изделия – сливочное масло занимает тут значительное место. Уже говорят о подорожании круассанов, пирожных, пирогов, тортов, сладостей, а также хлеба. Выросли в цене и другие молочные продукты – йогурты, твердые сыры, творог. Только в сентябре они добавили 3,6-4,2%. О повышении цен уже заявили и производители яиц – минимум на 8%.

Даже россиянки, которые делают на заказ домашние торты, и те подняли цены. Так, кондитер Вика Стоякина в соцсети в "ВКонтакте" объявила о повышении цен на ее торты с 15 ноября: "Я обычно поднимала цену с 1 января, но продукты дорожают каждый месяц, а особенно творожный сыр, сливки, сливочное масло и шоколад, а это основа для качественных десертов... Держалась как могла, но вынуждена поднять цены".

Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

На самом деле дорогое масло – это еще не все проблемы россиян. В этом году, по данным Росстата, 35% в цене прибавил картофель, на 27% стали дороже помидоры, яйца – на 24%, растительное масло, яблоки – на 18%, огурцы – на 16%, хлеб – на 14%. Молоко стало дороже почти на 10%, лекарства – почти на 11%, мясо – на 7%, услуги ЖКХ – на 9%.

Хотя на самом деле цены выросли намного больше, Росстат просто скрывает реальную инфляцию в РФ. Чиновники за основу берут самые дешевые товары или мелкий опт. Поэтому реальная картина роста цен совсем иная.

Включилась пропаганда

Но, чтобы перенаправить праведный гнев россиян в нужное русло, в ход пошли блогеры, лидеры мнений и социальные сети. Словом, как всегда.

По поводу масла высказалась даже актриса и патриотка Яна Поплавская. В высоких ценах на продукт она обвинила российских производителей и продавцов. Мол, это они сговорились и решили заработать на российских людях. Впереди же Новый год, вот и придумали, как поднять цены, россияне же все равно купят.

Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

Активные подписчики Поплавской нашли виновных в лице ритейлеров – мол, это они накручивают цены в 70%.

Ну а другие патриоты договорились до того, что нужно возрождать государственные магазины со стабильными ценами и без прибыли. Так, как это было при СССР.

Правда, никто из них не поинтересовался, почему в ОАЭ, по сути – пустыне, где в основном-то разводят верблюдов, вдруг столько масла, что они могут поделиться с РФ?

Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов
Люди воруют и дерутся из-за масла: в России молочный продукт вырос в цене и исчезает с полок магазинов

В сети появилось видео, на котором россиянка возмущается тем, что в магазине купила масло из ОАЭ, а на самом деле оно оказалось... украинским. Масло бренда "Ферма" производится компанией "ТЕРРА ФУД" на украинских заводах.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил профильным министерствам срочно стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия, на все про все отвел две недели. Какие именно меры собираются принимать в правительстве, пока неизвестно.