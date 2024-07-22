Департамент земельных ресурсов предупреждал ГАСИ и прокуратуру о незаконных строительных работах с усадьбой Зеленских

Земельный участок на ул. Александра Конисского, 22 в Киеве, где находилась несанкционированно снесенная усадьба Зеленских, не учитывается в городском земельном кадастре. По представлению Департамента земельных ресурсов Киевский городской совет не принимал решения о передаче этого участка в собственность или пользование.

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Об этом сообщили в Департаменте земельных ресурсов Киевского городского совета. В то же время там отметили, что еще 30 августа 2021 они обследовали упомянутый участок и обнаружили, что там проводят строительные работы.

При этом информация о разрешительных документах на проведение строительных работ отсутствовала.

"Материалы обследования для принятия действенных мер были направлены в адрес Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и Шевченковской окружной прокуратуры города Киева", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве несанкционированно снесли усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство Департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении здания.

– Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту сноса исторического здания в центре города.

– Киев решил судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, а также с ее владельцем. Вскоре компания-застройщик заверила, что за свой счет восстановит уничтоженную усадьбу Зеленских.

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