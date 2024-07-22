Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских в Киеве, – Белоцерковец

Компания-застройщик заверила, что за свой счет восстановит уничтоженную усадьбу Зеленских в Киеве. Соответствующее обещание ее представитель сделал на камеру.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Киевского городского совета и советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец. Кроме того, по этому факту возбуждено уголовное производство.

"Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил. Представитель застройщика сделал соответствующее заявление на камеру. Только после горячей дискуссии во время заседания консультативного совета департамента культурного наследия представитель владельца усадьбы Зеленских заверил общину и власть города, что за свой счет восстановит уничтоженное здание", – сообщил Белоцерковец.

Он добавил, что фракция горсовета "УДАР" инициировала подписание соответствующего меморандума между собственником, департаментом культурного наследия и представителями общества, чтобы "эти слова не остались словами". Именно под контролем общины владелец должен вернуть усадьбу в состояние, в котором оно находилось до повреждения.

"Наконец-то включились и правоохранители: сотрудники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая решила, что снести здание, которому должны предоставить статус памятника культурного наследия это ок. Не ок. Будут отвечать ", – подчеркнул Белоцерковец.

Напомним, в столице несанкционированно снесли Усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство Департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении здания.

Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту сноса исторического здания в центре города. Речь идет о Усадьбе Зеленских на улице Александра Конисского, 22, построенную в 1890 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, а также к ее владельцу. Историческое здание было построено в 1890 году.

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