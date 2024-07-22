Киев будет судиться с застройщиком, который снес усадьбу Зеленских, и потребует ее полного восстановления, – Кличко

Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, а также к ее владельцу. Кроме того, власти Киева потребуют заново отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Историческое здание было построено в 1890 году.

"Город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам нагло уничтоженного здания. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, который она имела", – написал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным.

"И полиция должна на это реагировать. Также городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы. Город будет всячески содействовать правоохранителям, предоставить необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и должны были привлечены к ответственности", – добавил Кличко.

Напомним, в столице несанкционированно снесли Усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство Департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении здания.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители открыли уголовное производство по факту сноса исторического здания в центре города. Речь идет о Усадьбе Зеленских на улице Александра Конисского, 22, построенную в 1890 году.

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