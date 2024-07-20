В Киеве несанкционированно снесли Усадьбу Зеленских. В КГГА требуют привлечь виновных к ответственности

В столице несанкционированно снесли Усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство Департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении усадьбы, сообщается на сайте Киевского горсовета.

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"Шокирующая ситуация! То, что происходит сейчас – дерзкое и циничное самоуправство! Городские власти и Департамент охраны культурного наследия возмущены ситуацией. Считаем, что правоохранительные органы должны дать свою оценку и привлечь виновных к ответственности", – отметила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

По ее словам, два дня назад Общественная организация "Наследие Киев" подала в Департамент охраны культурного наследия пакет доработанной учетной документации по присвоению здания по ул. Александра Конисского, 22 статуса достопримечательности. Этот шаг является частью подписанного ранее с Департаментом плана действий по реализации петиции №12870 "Сохранить историческую усадьбу Зеленских", поддержанную городским головой.

Департамент требует от правоохранительных органов надлежащего реагирования и привлечения виновных к ответственности.