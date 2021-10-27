"Будущее музеев Холокоста": главным вызовом станут информационная революция и новые технологии

26 октября состоялась онлайн-дискуссия "Будущее музеев Холокоста" во время которой представители ведущих мировых музеев обсудили будущее мемориализации трагедии, а также исторического образования в контексте смены поколений и развития новых технологий.

Дискуссия стала последней из серии мероприятий, посвящённых 80-той годовщине трагедии Бабьего Яра. Она была организована Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

Председатель наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский в своей вступительной речи подчеркнул важность баланса между соблюдением исторической достоверности, использованием современных технологий и сохранением уникальности музеев.

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"Я рос, видя злобные попытки стереть память о Холокосте в целом, и в Бабьем Яру в частности. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал свою работу 5 лет назад. Для меня сегодня очень важен уровень признания со стороны украинских властей и форма дискуссии, а это непростая тема. Сохранить память очень важно. И слушать профессионалов очень важно. Российский нарратив представляет украинское национальное движение как преступное. Последние годы Россия пыталась представить Украину в неправильном свете. Мы хотим придерживаться фактов и истории. Поколение переживших Холокост заканчивает свою жизнь. Даже поколение детей, переживших Холокост, не так уж молодо. Итак, как заинтересовать молодое поколение? Как заставить их приходить в эти музеи? Не потому, что их принуждают школы, а потому, что им действительно важно это знать. Есть новый язык, новые технологии, которые могут их привлечь. Но как только вы начнёте использовать новые технологии, вас могут обвинить в том, что у вас там будет Диснейленд. Нет, Диснейленда у нас не будет. Но в тот момент, когда вы отказываетесь от этих технологий, молодому поколению становится неинтересно приходить. И третья задача – как сохранить уникальность? Не сравнивая это с другими ужасными вещами? К сожалению, мы наблюдаем рост антисемитизма и на Западе, и на Востоке".

Дискуссию модерировал профессор Дариуш Стола, бывший директор Музея истории польских евреев POLIN в Варшаве.

"Вызовы, с которыми сталкиваются те, кто занимается мемориализацией трагедии Холокоста, могут быть разными в Киеве, Варшаве, Вашингтоне или Тель-Авиве. Но некоторые вызовы действительно глобальны: те, которые появляются с течением времени и связаны со сменой поколений, и те, которые являются результатом технологических изменений. Мы говорим о прошлом, но также пристально смотрим в будущее. Изменения, которые происходят сейчас, начались некоторое время назад, и они продолжаются, мы не можем этого избежать. Число выживших после Холокоста и его очевидцев в целом сокращается. В Восточной Европе у нас было много очевидцев, но последние из них уже покинули этот мир. Для подрастающего поколения Вторая мировая война – это что-то далекое, далекое прошлое. Второе изменение – технологическое: новые способы общения людей; которые затрагивают почти все", – подчеркнул он.

Музеи Холокоста и другие институции, которые призваны почтить память жертв Холокоста, а также занимаются просветительской деятельностью в этой сфере, сталкиваются с двумя основными проблемами. Первая обусловлена тем, что с каждым годом выживших во времена Холокоста, а также свидетелей преступлений нацистов становится все меньше и меньше.

"Существуют опасения, что, когда уйдут из жизни последние выжившие, Холокост станет менее актуальным. Честно говоря, я не думаю, что это случится. Все зависит от культуры памяти. И есть так много примеров национальной коллективной памяти, – отметил руководитель проекта "Европейские места памяти" Мемориала убитым евреям Европы (Берлин, Германия) Адам Керпель-Фрониус. – Например, в США почти забыли о войне в Корее, но о Второй мировой войне многие помнят, и люди знают о ней больше. Общие знания о Холокосте среди людей – не очень хорошие. Но всегда найдутся места, которые люди захотят посетить. Сейчас в Аушвице больше посетителей, чем в 90-е годы. Многие люди приходят организованными группами. Поколение выживших уходит, но есть много молодых людей, которым интересны истории своих семей. Нам нужно найти баланс между тем фактом, что Холокост – это универсальный урок, который нужно извлечь, и тем, чтобы не подавлять людей эмоционально".

"Что нам делать, когда выжившие покидают этот мир? Этот вопрос связан с избеганием ответственности, – подчеркнул директор музея Аушвиц-Биркенау (Польша) Петр Цивински. – Мне задают такие вопросы: что мы будем делать без выживших и как заставить молодежь приехать в Аушвиц? Конечно, приходится иметь дело с учителями. Наша задача – донести историю будущим поколениям. Мы не должны беспокоиться, нам просто нужно подумать, каким должен быть наш "месседж". Я помню, что в 2000-х годах в Аушвиц ежегодно приезжало четыре тысячи человек из Чехии. В 2010-е их было уже более сорока тысяч. Учителя тоже меняются. В 90-е годы, когда группы приезжали из Западной Европы, учителя впервые ехали с ними в Аушвиц. Вы не сможете подготовить свой класс, если вместе с ними едете в Аушвиц впервые. Но наши знания возросли по сравнению с 1970-ми годами. Технологии изменились. Если мне нужно определить самую важную задачу: во-первых, мы, конечно, можем учить будущие поколения в исторической перспективе, но другая перспектива состоит в том, что истории недостаточно. Нам нужна антропологическая перспектива. Нам нужно помнить, что мы люди. Сегодня, когда группы покидают Биркенау, они полны эмоций. Люди должны быть эмоционально привязаны к тому месту, которое они видят, и понимать, что это больше не должно повториться".

Вторая проблема для музеев – это революция информационных и коммуникационных технологий. Она уже изменила медийный ландшафт, повлияла на уровень социальных связей. Вероятно, эти процессы будут продолжаться, однако их развитие трудно предсказать.

"В 21 веке вся система образования очень запутана. Система не отвечает потребностям будущего. Вызовы для институций, занимающихся трагедией Холокоста, связаны со временем. События Холокоста становятся все более отдаленными во времени. Для маленьких детей это то, что произошло очень давно, – заявил заведующий кафедрой просвещения по вопросам Холокоста имени Лили Сафра в Международной школе изучения Холокоста Национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем (Иерусалим, Израиль) Эял Каминка. – Второй вызов – рост антисемитизма (как неонацистского движения). Третий – фейковые новости. Холокост стал символом. Но нам нужно перевести этот символ в реальный смысл. И четвертая проблема – разрыв между технологиями и школами. Технологии могут передавать молодому поколению недостоверную информацию".

"Современные технологии используют не только музеи Холокоста, но гораздо больше игроков, в частности те, которые хотят использовать историю Холокоста в политических целях. Иногда используют с целью экономической выгоды и, к сожалению, также для популяризации предрассудков, включая антисемитизм. Он представляет собой явную опасность, которую мы не можем предсказать. Музеи и другие учреждения должны будут стать более эффективными с точки зрения электроники в сфере коммуникаций. Мы должны принять более эффективную стратегию онлайн-взаимодействия. Нам нужно превзойти всех ненавистников и тех, кто искажает информацию. И реагировать в режиме реального времени на действительно опасные и провокационные сообщения, – подчеркнул директор по международным делам Мемориального музея Холокоста в США (Вашингтон) Пол Шапиро. – Что нужно для того, чтобы перейти из точки, где сегодня находятся музеи, на ту позицию, где они должны быть? Важно отметить, что памяти недостаточно, и коммеморации недостаточно, и даже мощного представления исторических фактов будет недостаточно для поддержания интереса. Поможет только успешная коммуникация, которая сможет донести актуальность темы Холокоста сегодня. Нужно заново оценить аудиторию, которую мы планируем обучать. Через 15–20 лет после того, как они узнали что-то о Холокосте в школе, когда они станут взрослыми, им снова нужно напомнить, что Холокост был континентальным транснациональным явлением. Нам нужно больше сотрудничества между музеями Холокоста и больше государственной поддержки".

Затронув тему технологий, которые могут быть использованы музеями, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский также сказал о важности "иммерсивного опыта", когда посетители могут понять историю лично, с помощью эмоций.

"Когда мы делали такие инсталляции, как "Символическая синагога – "Место для размышлений", "Зеркальное поле", "Кристаллическая стена плача", мы хотели, чтобы люди что-то почувствовали. И у нас есть много информации о том, что на самом деле произошло в Бабьем Яру. Мы создали эти инсталляции, потому что это важно для людей, которые приходят туда, что-то почувствовать. И это также способ получать информацию. Чтобы построить настоящий музей, нужно много времени, но вы можете быстро превратить место, где ничего нет, в место памяти. Мы также сделали аудио инсталляцию, где произносятся имена погибших в Бабьем Яру. Мы узнаем новые имена жертв. И многие евреи начали посещать Бабий Яр, и начали там молиться", – отметил он.

Илья Хржановский также добавил, что через полгода в Бабьем Яру откроется первое музейное пространство – "Курган". Это будет музей, посвященный истории массовых расстрелов 29–30 сентября 1941 года в Бабьем Яру. Он воссоздаст трагедию Бабьего Яра с помощью технологии 3D-моделирования, разработанной Центром пространственных технологий. Ширина и длина здания составит 80 метров, а высота – 15 метров. Внутри будет находиться выставочное пространство. По форме объект будет напоминать традиционные для украинских степей курганы – древние захоронения в виде холма из земли и камней.

Напомним, что по случаю 80-летия трагедии в Бабьем Яру прошли памятные мероприятия, призванные почтить память всех погибших.

С заключительным словом во время дискуссии выступил легендарный председатель Международного комитета Аушвица Мариан Турски.

"20 лет назад, когда я встречался с молодыми людьми, 90% их вопросов были о выживании в концентрационных лагерях. В последние 3–4 года, особенно после моего выступления в Аушвице, 90% вопросов, которые мне задают молодые люди, такие: "Скажите, как вы думаете, может ли это повториться снова?". "Может ли такое случиться в любой стране мира"? Как это предотвратить? И я использую известный ответ, который мы находим в сборнике молитв, в Пасха́льной Агаде. Мы всегда, каждый год повторяем, что каждый еврей должен подумать о себе, если он был освобожден из Египта. И вот что я могу ответить: представьте, пожалуйста, что такое может случиться с вами, с кем угодно, с евреем или неевреем", – подчеркнул он.

Напомним, в 27 января 2020 году Мариан Турски в своем выступлении на церемонии 75-летия освобождения Аушвица, произнес: "Аушвиц не упал с неба. Он начался с малых форм преследования. евреев. Это случилось, значит, это может произойти где угодно. Вот почему необходимо защищать права человека и демократические институции. Важно помнить одиннадцатую заповедь: не будь равнодушным. Не будь равнодушным, когда видишь историческую ложь, не будь равнодушным, когда дискриминируется какое-либо меньшинство, не оставайся равнодушными, когда власть нарушает общественный договор".