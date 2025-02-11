В Киевской области в лесополосе обнаружили боевой элемент российской кассетной бомбы. Фото

В Киевской области спасатели обнаружили боевой элемент кассетной бомбы российских оккупационных войск. Находку заметили в лесополосе в одном районе столичного региона.

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Об этом сообщили в понедельник, 10 февраля, на официальном Telegram-канале государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Саперы выяснили, что это боевая часть самоприцельного элемента кассетной бомбы РБК-500.

Первыми опасный предмет заметили работниками коммунального предприятия и вызвали специалистов. Саперы уничтожили боевую часть бомбы прямо на месте.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины определили, что это боевая часть самоприцельного элемента кассетной бомбы РБК-500, которую применяют российские войска. В установленном порядке саперы уничтожили находку прямо на месте", – говорится в сообщении.

РБК-500 – созданная в Советском Союзе кассетная авиабомба. Может использоваться с самолетов и вертолетов. Предназначение для поражения целей на плоскостях.

В ГСЧС напомнили: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь, не трогайте его и немедленно сообщите спасателям по номеру 101.

Напомним, что в Вышгородском районе Киевской области 25 января лесники обнаружили боевую часть российского БПЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов, осторожно изъявших взрывоопасную находку.

А в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области на дереве нашли застрявший в ветвях российский беспилотник-приманку. На место вызвали саперов.

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