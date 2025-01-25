В Киевской области лесники нашли боевую часть 'Шахеда'. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области в субботу, 25 января, лесники обнаружили боевую часть российского БПЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов, которые осторожно изъяли взрывоопасную находку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня (25 января – Ред.) нашим специалистам поступило сообщение об обнаружении беспилотного летательного аппарата в Вышгородском районе Киевщины. Находку обнаружили лесники на территории лесничества. На место происшествия прибыл пиротехнический расчет. Саперы изъяли боевую часть БпЛА "Герань-2" и обследовали прилегающую территорию на наличие обломков и других взрывоопасных предметов. К счастью, таких больше не обнаружили", – добавили в ГСЧС.

Shahed-136 или Герань-2 (в российской армии) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области на дереве нашли застрявший в ветвях российский беспилотник-приманку. На место вызвали саперов.

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