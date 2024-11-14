В Киевской области посреди поля нашли боевую часть российской ракеты Х-101. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу

"В Броварском районе прямо посреди поля нашли боевую часть ракеты Х-101. На месте работали саперы. Они осмотрели находку, безопасно изъяли и отвезли на специальную площадку для уничтожения", – рассказали в ГСЧС.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, в Киеве в одном из лесопарковых хозяйств города в августе обнаружили обломки вражеской ракеты. На месте происшествия саперы изъяли 60 "опасных мячиков" – суббоеприпасов от кассетной части Х-101.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местные жители обнаружили российский дрон-камикадзе, который не сдетонировал во время падения. Чтобы удалить боевую часть "Шахеда", на место вызвали саперов.

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