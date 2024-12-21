Высел на дереве: в Киевской области саперы изъяли российский беспилотник-приманку. Фото

В одном из районов Киевской области на дереве обнаружили российский беспилотник-приманку, застрявший в ветвях. Чтобы найти БПЛА, на место вызвали саперов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В одном из населенных пунктов Киевской области пиротехники сняли с дерева остатки вражеского беспилотника-приманки. Этот БпЛА, к счастью, был без боевой части и не представлял угрозы жителям", – говорится в сообщении.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

В Бориспольском районе Киева на территории частного домохозяйства была обнаружена боевая часть российского БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов, осторожно изъявших взрывоопасную находку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области местные жители обнаружили вражеский "Шахед" с несдетонированной боевой частью. Чтобы удалить опасную находку, на место вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!