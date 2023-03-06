В Киевской области правоохранители обнаружили 160 Telegram-каналов, связанных с "ЧВК "Редан"

В Киевской области правоохранители в Telegram-каналах зафиксировали 160 групп, связанных с так называемым "ЧВК "Редан". В них участвовали, прежде всего, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет.

Видео дня

Об этом во время телемарафона сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Организаторы установлены, с ними проведены профилактические беседы.

"ЧВК "Редан" – полиция продолжает профилактические мероприятия среди молодежи – как правоохранители, так и специальные службы. Только в Киевской области мы отработали на 500 объектах. На территории области в Telegram-каналах были зафиксированы уже 160 таких групп на 1600 участников. Прежде всего это несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет", – уточнил Небытов.

Напомним, 27 февраля в центральной части Киева благодаря своевременному реагированию правоохранителей удалось предотвратить массовую драку между молодежью. Правоохранители установили всех 59 участников возможной конфликтной ситуации. Среди них были несовершеннолетние.

Позже правоохранители разоблачили администраторов Telegram-каналов опасного молодежного движения "Редан". Ими также оказались двое несовершеннолетних жителей столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители установили администратора еще одного Telegram-канала, призвавшего молодежь к конфликтам и дракам. Им оказался 17-летний местный житель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!