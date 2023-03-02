В Киеве разоблачили еще одного администратора Telegram-канала: призвал молодежь бить представителей движения ''Редан''. Видео

В Киеве правоохранители установили администратора еще одного Telegram-канала, призвавшего молодежь к конфликтам и дракам. Им оказался 17-летний местный житель.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. С несовершеннолетним и его родителями провели беседу, а канал заблокировали (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Правоохранители разоблачили администратора еще одного Telegram-канала, который подстрекал молодежь к конфликтной встрече. Им оказался 17-летний киевлянин. Он решил устроить потасовку с представителями молодежной субкультуры ("Редан". – Ред.), которая недавно образовалась в стране путем распространения российской пропаганды. Это попытка России провести очередную информационно-психологическую операцию и вовлечь подростков в противоправную деятельность", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее правоохранители уже разоблачали администраторов Telegram-каналов опасного молодежного движения "Редан". Ими также оказались двое несовершеннолетних жителей Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в центральной части Киева благодаря своевременному реагированию правоохранителей удалось предупредить массовую драку между молодежью. Правоохранители установили всех 59 участников возможной конфликтной ситуации. Среди них были несовершеннолетние.

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