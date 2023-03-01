В Киеве разоблачили двух несовершеннолетних администраторов Telegram-каналов движения ''Редан''. Видео

Правоохранители задержали двух администраторов Telegram-каналов опасного молодежного движения "Редан". Ими оказались двое несовершеннолетних жителей Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Каналы были заблокированы, а с детьми и их родителями провели профилактические беседы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, они установили, что на днях в Дарницком районе Киева возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения "Редан" и их оппонентов. Чтобы предупредить конфликт и драку, полицейские оперативно установили организаторов встречи – администраторов групп в социальной сети.

"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, которая пришла в Украину из России. А также 14-летний парень – администратор другой группы в телеграмм-канале, призывавший сверстников к конфликтной встрече", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что Telegram-каналы были заблокированы, а с родителями и несовершеннолетними "администраторами" провели профилактические беседы.

Правоохранители отметили, что искусственное распространение такого движения является попыткой российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию. А также попыткой вовлечь украинских подростков в противоправную деятельность.

"С начала февраля это не первый случай провоцирования массовых драк среди подростков в Украине. Новая молодежная субкультура пришла к нам из России в начале этого года и направлена на использование детей для дестабилизации внутренней ситуации в государстве. Родителям следует уделять больше внимания увлечениям и интересам детей, чтобы предупредить участие ребенка в пропагандистских мероприятиях", – добавил в полиции.

Напомним, что 27 февраля в центральной части Киева благодаря своевременному реагированию правоохранителей удалось предупредить массовую драку между молодежью. Правоохранители установили всех 59 участников возможной конфликтной ситуации. Среди них были несовершеннолетние.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сотрудники Киберполиции уже разоблачили администраторов 18 Telegram-каналов "ЧВК Редан", которые работали на территории крупнейших городов Украины и ставили своей целью спровоцировать массовые уличные драки подростков.

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