Планировали массовую драку: полиция установила причастных к движению "Редан", готовивших "акцию" в Киеве

Правоохранители установили всех участников возможной конфликтной ситуации, едва не случившейся в Печерском районе Киева 27 февраля. Среди них были несовершеннолетние.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. В городе продолжают следить за ситуацией в сфере безопасности.

Так, вечером, 27 февраля, в столице планировалась акция по примеру молодежного движения "Редан", недавно распространившегося в ФР, когда участники организуют драку с оппонентами. Правоохранители предотвратили возможную конфликтную ситуацию.

"Правоохранители установили всех 59 участников (с 1998 по 2007 г.р.), проверили, с родителями несовершеннолетних провели беседы. Продолжаем усиленно следить за ситуацией, чтобы предупредить другие случаи таких акций. Они имеют происхождение из России и пропагандируют информационно-психологи использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", – добавили в пресс-службе.

Добавим, соответствующие "акции" должны были пройти в нескольких регионах Украины, в частности, в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из ночных клубов Полтавы в разгар войны молодежь устроила танцы под хиты российских исполнителей. Инцидент спровоцировал скандал, а участники вечеринки заявили, что "устали от войны".

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