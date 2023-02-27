Российская ИПСО не прошла: на Печерске полицейские предупредили конфликт между молодежью. Фото и видео

Правоохранители в Киеве предупредили конфликт между молодежью на Печерске. В столице планировалась акция по примеру недавно распространившегося в России молодежного движения "Редан", в рамках которого участники организуют драку с оппонентами.

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Об этом сообщили в Telegram полиции Киева. Отмечается, что участники были доставлены в отдел полиции для установления лиц и выяснения обстоятельств (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В полиции отметили, что провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Как видно на опубликованных кадрах, группу молодых людей правоохранители взяли в кольцо.

Заметим, что в сети в последнее время стало больше упоминаний о ЧВК "Редан" – молодежной субкультуре, состоящей из поклонников аниме, якобы выступающей против "офников" (современное название гопников и хулиганов), "скинхедов" и лиц нерусской внешности. Движение возникло и активно действует в России. Подростки устраивают массовые драки и публично унижают друг друга.

Волна этого движения уже добралась до Украины. В частности, поклонников "Редана" замечали в Ивано-Франковске и Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– суд признал виновным 19-летнего жителя Киевщины, заказавшего другу убийство собственного отца ради получения наследства. Исполнитель преступления также получил срок. Злоумышленники получили до 12 и 13 лет лишения свободы соответственно;

– в одном из ночных клубов Полтавы в разгар войны молодежь устроила танцы под хиты российских исполнителей. Инцидент спровоцировал скандал, а участники вечеринки заявили, что "устали от войны".

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