В Киевской области неравнодушный мужчина спас совиную семью. Фото
В Обухове Киевской области местный житель спас совиную семью. Мужчина сделал гнездышко для семи совенят, которые, к сожалению, выпали из гнезда.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Столичного округа. В настоящее время птицы находятся в безопасности.
"На Киевщине спасли совиную семью. Житель Обухова сделал гнездышко для семи выпавших из гнезда совенят. Положительные новости на начало рабочей недели!" – говорится в сообщении.
На опубликованном фото можно увидеть малышей, а также их новый домик, который мужчина сделал используя коробку и сено. В середине рядом с птицами стоят две банки с водой.
Напомним, в Дарницком районе Киева временно перекрывали движение транспорта по проспекту Николая Бажана. Это сделали неравнодушные водители, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу. Такой же случай произошел и на столичном Подоле, где ради мамы-утки и ее птенцов перекрывали дорогу на Почтовой площади.
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