В Киевской области неравнодушный мужчина спас совиную семью. Фото

В Обухове Киевской области местный житель спас совиную семью. Мужчина сделал гнездышко для семи совенят, которые, к сожалению, выпали из гнезда.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Столичного округа. В настоящее время птицы находятся в безопасности.

"На Киевщине спасли совиную семью. Житель Обухова сделал гнездышко для семи выпавших из гнезда совенят. Положительные новости на начало рабочей недели!" – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть малышей, а также их новый домик, который мужчина сделал используя коробку и сено. В середине рядом с птицами стоят две банки с водой.

Напомним, в Дарницком районе Киева временно перекрывали движение транспорта по проспекту Николая Бажана. Это сделали неравнодушные водители, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу. Такой же случай произошел и на столичном Подоле, где ради мамы-утки и ее птенцов перекрывали дорогу на Почтовой площади.

В Дарницком районе Киева энергетики обустроили новое гнездо для аистов вместо разрушенного непогодой. Для этого специалисты изготовили специальную платформу, установленную на столб. Новый дом для птиц появился в столичных Бортничах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева подросток помог голубю, застрявшему лапой в конструкции фонаря. Парень залез на высоту около 3,5 метров и освободил птицу.

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