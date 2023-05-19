В Киеве подросток вылез на фонарь, чтобы спасти голубя. Видео

В Оболонском районе Киева подросток пришел на помощь голубю, застрявшему ногой в конструкции фонаря. Парень залез на высоту около 3,5 метров и освободил птицу.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на Оболонской набережной (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве на Оболони подросток спас голубя, который запутался и не мог взлететь", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как подросток залез на фонарь, на высоту около 3,5 метров к птице, у которой лапа застряла в одном из креплений столба. После этого он осторожно освободил голубя, чтобы не травмировать его, который после этого сразу же улетел.

Напомним, в Дарницком районе Киева зафиксировали случаи нападения ворон на прохожих, когда те шли за закупками в супермаркет. Птицы внезапно налетали на граждан и били их клювами и крыльями по голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Почтовой площади временно перекрывали движение транспорта. Это сделали правоохранители и неравнодушные граждане, чтобы помочь перейти дорогу утке и ее маленьким утятам.

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