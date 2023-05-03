В Киеве энергетики обустроили новое гнездо для аистов на электроопоре, вместо поврежденного непогодой. Видео

В Дарницком районе Киева энергетики обустроили новое гнездо аистов вместо разрушенного непогодой. Для этого специалисты изготовили специальную платформу, установленную на столб.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские электросети". Новый дом для птиц появился в столичных Бортничах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Наш проект "Лелеченьки" продолжается несмотря на войну. В Дарницком районе Киева мы смонтировали еще одну специальную платформу для гнезда аистов. Это уже восьмая такая конструкция в столице. Ее установили на Бортничах на месте разрушенного непогодой гнезда и во время падения повредило электрические линии. Как следствие, клиенты в этом районе остались без света, а аисты – без дома", – рассказали в пресс-службе.

По словам энергетиков, после устранения аварии специалисты изготовили защитную платформу, которую установили на ту же электроопору.

"Местные жители убеждены, что в следующем году весной аисты обязательно снова здесь обустроятся, а с ними вернутся в Украину мир и покой", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники спасли краснокнижного хорька – упавшего в яму перегузника и не могла оттуда выбраться. Увидев военных, животное с милой мордашкой начало рычать, очевидно, из страха не желая идти на контакт с людьми.

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