В Киеве на Подоле полицейские и прохожие помогли утке с утятами перейти дорогу. Видео

В Киеве на Почтовой площади временно перекрывалось движение транспорта. Это сделали правоохранители и неравнодушные граждане, чтобы помочь перейти дорогу утке и ее маленьким утятам.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Недалеко от птиц была возможность спуститься к реке Днепр (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Выводок утят переводят через дорогу десятки людей с полицией. Почтовая площадь", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, какая утка с утятами в сопровождении пешеходов и полицейских переходили дорогу в поисках места, где они смогут спуститься в воду.

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