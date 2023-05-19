В Киеве ради утки с птенцами водители перекрывали проспект Бажана. Видео

В Дарницком районе Киева временно перекрывали движение транспорта по проспекту Николая Бажана. Это сделали неравнодушные водители, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Недалеко от трассы находится водоем и река Днепр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Милота дня. Пробка по уважительным причинам. На (проспекте. – Ред.) Бажана переводят утят", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как водители на перекрытой дороге помогают утятам добежать до мамы-утки. Взволнованная птица подбежала к птенцам, которые сразу же последовали за ней до края трассы.

Напомним, в Киеве на Почтовой площади временно перекрывали движение транспорта. Это сделали правоохранители и неравнодушные граждане, чтобы помочь перейти дорогу утке и ее маленьким утятам. В Дарницком районе Киева зафиксировали случаи нападения ворон на прохожих, когда те шли за покупками в супермаркет. Птицы внезапно налетали на граждан и били их клювами и крыльями по голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева подросток пришел на помощь голубю, застрявшему лапой в конструкции фонаря. Парень залез на высоту около 3,5 м и освободил птицу.

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