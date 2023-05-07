Представители Московского патриархата пытались помешать переходу храма в Боярке в ПЦУ. Фото и видео

В Боярке Киевской области снова активизировалось противостояние за местную церковь. Речь идет о Свято-Михайловском храме – община еще зимой проголосовала за то, чтобы он перешел в Православную церковь Украины.

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В субботу, 6 мая, представители ПЦУ пришли в церковь, чтобы воплотить в жизнь это решение, однако натолкнулись на сопротивление священников Московского патриархата. Они оказывали сопротивление, а в УПЦ МП заявили о якобы "рейдерском захвате" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Вместе с настоятелем от ПЦУ к храму пришел глава Боярского городского совета Александр Зарубин. Они пытались законным путем попасть на территорию церкви, чтобы выполнить волю общины, и показывали священникам УПЦ МП разрешительные документы. Те однако не слушали и заявляли о провокациях.

В конце концов настоятелю храма от Московского патриархата протоиерею Владимиру пришлось вызвать скорую помощь.

На месте происшествия также присутствовали правоохранители, в том числе начальник Фастовского управления полиции.

Впоследствии Зарубин в Facebook сообщил, что 6 мая в Свято-Михайловском храме Боярки впервые более чем за столетие прозвучала украинская молитва.

"В воскресенье, 7 мая в 10 часов будет совершена Божественная Литургия на украинском языке за наших Героев, за всех боярчан и Украинский народ! Приглашаем жителей Боярской общины присоединиться к совместной молитве в Свято-Михайловском храме по адресу: г. Боярка, ул. И. Франко, 4", – написал он.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на апрель 2023 года 70% украинцев поддерживали идею запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории нашего государства. За два года граждан, имеющих такое мнение, стало больше.

О том, как проходит процесс перехода церквей от Московского патриархата к ПЦУ, когда он закончится, а также что не так с УПЦ МП, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киевсовете поддержали петицию по расторжению всех договоров, которые город заключил с УПЦ МП. Но этот процесс может начаться после принятия Верховной Радой необходимого законопроекта, зарегистрированного в парламенте.

– В Киево-Печерской лавре продолжает работать специальная комиссия. Через два дня в пользование заповеднику передали 16 объектов-памятников как национального, так и местного значения.

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