В Киевсовете поддержали петицию о расторжении всех договоров с УПЦ МП: когда это произойдет

В Киевсовете поддержали петицию относительно расторжения всех договоров, которые город заключил с УПЦ МП. Но этот процесс может начаться после принятия Верховной Радой необходимого законопроекта, зарегистрированного в парламенте.

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Ответ на соответствующий документ был опубликован на сайте Киевского городского совета. Следует отметить, что электронное обращение набрало необходимые 6 тысяч голосов менее чем за сутки.

"Мы требуем от городских властей Киева принять решение о расторжении всех договоров, заключенных между Киевсоветом, КГГА, их структурными подразделениями, подчиненными коммунальными организациями, учреждениями и предприятиями, и Украинской православной церковью (УПЦ МП)", – говорится в тексте петиции.

В ответе на электронное обращение секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что в украинском парламенте зарегистрирован проект Закона "о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций".

Он пояснил, что принятие этого законопроекта исключит возможность деятельности в нашей стране организаций, руководящие центры которых находятся в государствах, совершающих агрессию против Украины.

"Учитывая полномасштабное вторжение Российской Федерации и продолжающуюся широкомасштабную вооруженную агрессию на территории Украины, а также существующий общественный запрос, поддерживаю электронную петицию № 11928 "Разорвать все договоры города Киева и УПЦ МП". Меры по реализации поднятых в электронной петиции вопросов будут приниматься после принятия Верховной Радой Украины соответствующих законодательных актов", – уточнил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили отменить право постоянного пользования земельными участками для принадлежащих городу УПЦ МП. Соответствующая петиция набрала необходимые 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели столичные власти.

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