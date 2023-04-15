Сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ МП: результаты опроса

По состоянию на апрель 2023 года 70% украинцев поддерживают идею запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории нашего государства. За два года граждан, имеющих такое мнение, стало больше.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gradus Research. Еще 9% респондентов высказались против запрета УПЦ МП в Украине, а 11% относятся к такой идее нейтрально.

10% участников опроса затруднились ответить на заданный вопрос.

Также подавляющее большинство опрошенных украинцев (88%) знали о том, что монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта 2023 года. Две трети респондентов (66%) относятся к решению об их выселении положительно.

Два года назад, перед Пасхой 2021 года, компания проводила аналогичный опрос среди украинцев. Тогда запрет деятельности УПЦ МП поддержали 55% респондентов, против высказались 13%, а нейтрально относились 10% участников опроса.

"Такие сдвиги произошли из-за изменения мнения тех, кто раньше был настроен против запрета: сейчас лишь 9% не поддерживают идею запрета, тогда как два года назад таких было 14%, а также из-за того, что определились те, кто раньше сомневался. Доля нейтрально настроенных не претерпела существенных изменений", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киевской области пограничники обнаружили священника УПЦ МП, подписанного на Telegram-каналы роспропаганды. Кроме того, представитель Московского патриархата ездил в страну-террориста РФ на заработки.

– Судвторой раз избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Черкасскому и Каневскому Феодосию. Его подозревают в разжигании межконфессиональной розни и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

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