Меньше двух за день: как происходит переход церквей от Московского патриархата в ПЦУ по всей Украине и когда этот процесс завершится

В последнее время с передовиц СМИ не сходят новости, связанные с православными церквями в Украине. То бывший наместник Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Паша Мерседес вляпается в очередной лакшери-скандал, то СБУ проведет обыски на территории религиозных учреждений Московского патриархата и найдет там доказательства антиукраинской деятельности, то попы УПЦ МП нападут на украинского военного прямо в храме… Но наибольший резонанс имеет вопрос перехода церквей из-под юрисдикции Московского патриархата под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Видео дня

OBOZREVATEL разбирался – что не так с УПЦ МП и почему, казалось бы, логичный переход религиозных общин в Украине из контролируемой Россией церкви Московского патриархата в независимую каноническую Православную церковь Украины проходит так долго и непросто.

Как происходит переход из УПЦ МП в ПЦУ

Собственно, процесс перехода церковных приходов из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины начался после Объединительного собора 15 декабря 2018 года, на котором, собственно, и была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Первыми об этом объявили кафедральный собор Преображения Господня в Виннице и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве – еще 17 декабря 2018 года. Тем не менее сначала этот процесс протекал довольно вяло и ускорился только после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

По подсчету платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", которая ссылается на собственный анализ данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), с начала полномасштабной войны и до 10 апреля 2023 года из УПЦ МП в ПЦУ перешли 277 религиозных общин, в то время как 8 505 приходов до сих пор подчиняются Московскому патриархату (больше всего на Донетчине – 683 религиозных учреждения, Хмельнитчине – 613 – и Виннитчине – 563). При этом аналитики платформы "Опендатабот" отмечают, что сейчас в ЕГР невозможно точно подсчитать полное количество религиозных общин УПЦ МП.

По параллельному подсчету ситуация выглядит иначе: всего с 15 декабря 2018 года по 16 апреля 2023 года о переходе из УПЦ МП в ПЦУ заявили 1 322 религиозные общины и монастыря. Из них 563 сделали это с момента образования ПЦУ до 24 февраля 2022 года (в среднем 0,7 церковных заведений в день) и 759 – после 24 февраля 2022 года (в среднем 1,8 в день).

Всего же, согласно официальным данным на 2019 год, УПЦ МП насчитывала 11 482 прихода. Не сложно подсчитать, что по состоянию на сегодняшний день в подчинении Московского патриархата находятся 10 160 приходов.

Если текущий темп сохранится, то процесс перехода всех приходов из УПЦ МП в УПЦ будет длиться 15 с половиной лет. Этот процесс могло бы ускорить государство, запретив деятельность УПЦ Московского патриархата, как антиукраинского учреждения, поддерживающего российский терроризм, однако Верховная Рада не торопится это делать.

В свою очередь, этот процесс пытаются педалировать органы местного самоуправления, принимая решение расторгнуть договоры аренды с религиозными учреждениями УПЦ МП для пользования религиозными сооружениями и землей под ними. Правда, этот процесс происходит преимущественно в западных областях – по состоянию на сегодняшний день такие решения приняли только Хмельницкий (4 апреля), Ривненский (10 апреля) и Волынский (11 апреля) областные советы, а также ряд городских советов. Говорить о какой-то серьезной тенденции здесь пока не приходится.

Да и сам процесс перехода общин из одной церкви в другую проходит не так быстро, как хотелось бы, и далеко не безболезненно. По словам предстоятеля ПЦУ Епифания, практически в отношении каждой общины, которая присоединилась к Православной церкви Украины, есть судебные тяжбы со стороны УПЦ МП. Несмотря на то что по закону Украины каждая религиозная община может самостоятельно решать, под чьей юрисдикцией находиться, принятые на собрании общины решения о переходе в ПЦУ в Московском патриархате не признают и называют не иначе как рейдерством.

Также можно упомянуть случаи физического препятствования церковнослужителями УПЦ МП волеизъявлению общины, вплоть до рукоприкладства – как со стороны привезенных "титушек", так и самих священников. Например, в начале апреля на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Хмельницком священник Московского патриархата избил бывшего военного ВСУ.

Что не так с УПЦ МП

О том, что самоназванная Украинская православная церковь (УПЦ МП), фактически являющаяся филиалом Русской православной церкви в Украине, является антиукраинской религиозной организацией, продвигающей идеи "русского мира" в Украине и толерирующей российские преступления против украинцев, говорили еще до полномасштабного российского вторжения . Однако ни государственным органам, ни огромному количеству верующих по большому счету не было до этого никакого дела.

После 24 февраля 2022 года ситуация изменилась – прозрели и государство, и отчасти люди. Осознали это и в самой УПЦ МП, поэтому поспешили заявить о формальном разрыве своих связей с Москвой, при этом "забыв" осудить российскую агрессию против Украины. Так, 27 мая 2022 года Синод УПЦ МП принял решение изменить свой устав, убрав из него любые упоминания о Московском патриархате. Однако это было лишь изменением вывески – как показали дальнейшие события, порывать с Москвой в так называемой Украинской православной церкви не собирались.

В частности, во время обысков, проведенных Службой безопасности Украины на объектах УПЦ МП в декабре 2022 года, было найдено достаточно доказательств того, что по своей сути это религиозное учреждение продолжает оставаться российским. У церковнослужителей были обнаружены российские паспорта, военные билеты ВС РФ, партийные билеты КПСС, бланки пропусков в оккупационные органы РФ, государственная символика России, символика образованных и поддерживаемых Россией квазиобразований "ЛНР" и "ДНР", символика сепаратистских организаций "Новороссия" и "Подкарпатская Русь", шевроны военных соединений ВС РФ, сухпаи российской армии и российские рубли.

Отдельно заслуживает внимания перечень изъятой на объектах УПЦ МП литературы. Кроме художественной российской литературы откровенно пропагандистского содержания, были найдены материалы, восхваляющие Россию и отрицающие существование Украины и украинского народа, методички распространения российской пропаганды через верующих и брошюры с призывами к миру с "братским российским народом". Все это, напомним, было изъято во время обысков в декабре 2022 года – на 11-м месяце полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

Тем не менее на простых верующих смена вывески и формальный отказ от приставки "МП", очевидно, возымели действие. По крайней мере, такое впечатление складывается из многочисленных видеозаписей, которые попадают в интернет, на которых отдельные украинцы и украинки достаточно агрессивно защищают принадлежность церкви в своей общине к УПЦ – несмотря на все преступления России против Украины и украинцев. Некоторые из них цинично задаются вопросом: зачем менять одну украинскую церковь на другую, если в ней уже нет московского следа?

Другие бездумно повторяют мантры российской пропаганды о том, что только УПЦ МП является единственной канонической (легитимной) православной церковью на украинских землях и правопреемницей Киевской митрополии времен крещения Руси. Хотя на самом деле мировая Православная церковь (Вселенский патриархат – самый высокий канонический орган мирового православия) признает лишь ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, которая ведет свой счет от 988 года, о чем свидетельствует предоставленный в 2019 году Томос об автокефалии.

Кстати, у Московского патриархата Томоса об автокефалии нет и никогда не было. В 1458 году произошло самовольное объявление Московской церковью своей автокефалии (независимости) – факт, о котором в России не очень любят вспоминать, когда речь заходит о каноничности (легитимности) их самопровозглашенной церкви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!