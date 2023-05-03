За последние два дня комиссия вернула государству 16 объектов Киево-Печерской лавры – Минкульт

В Киево-Печерской лавре продолжает работать специальная комиссия. За последние два дня в пользование Заповеднику было передано 16 объектов-памятников как Национального, так и местного значения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. В настоящее время государство вернуло треть всего имущества заповедника.

"Комиссия в Лавре продолжает свою работу. В итоге проведенной работы за апрель в пользование государства была возвращена треть от всего количества имущества, находившегося в безвозмездном пользовании УПЦ МП. Только за последние два дня Комиссия передала в пользование Заповеднику 16 корпусов-памятников как Национального, так и местного значения", – рассказал Ткаченко.

По его словам, в целом среди памятников, в которых был проведен осмотр есть:

Келии Гостинного двора, Дом хозяйственный, Больница гостинного двора с церковью Богородицы Всех скорбных радость, Келии гостеприимного двора, Келии Гостеприимного двора, Келии Гостеприимного, Сторожка Гостеприимного двора, Галерея на Ближних пещерах и Колокольня на Ближних пещерах, является комплексом построек Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня и другие.

"Благодарю коллег за работу. Но продолжаем работать. Государственное имущество будет возвращено к своему законному владельцу", – резюмировал Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальная комиссия Минкультуры обнаружила, что в Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП повредила деревянную дверь XVIII века. Их использовали как мишень для бросания ножей.

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