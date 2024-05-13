Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Василий Соловьев. Фото

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Василий Соловьев. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 апреля 2024 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Боевая потеря. На войне погиб Василий Соловьев во время выполнения боевого задания в Луганской области 30 апреля 2024 года. 53-летний старший сержант до полномасштабной войны работал в мебельной сфере. В июне прошлого года был призван на военную службу. Частично проживал в Буче. Выражаем искренние соболезнования в этой потере", – написал Федорук.

Похоронят защитника Украины в родной Киевской области.

Напомним, в больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины, младший лейтенант Иван Зозуля. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Иван Романок. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 апреля в Донецкой области.

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