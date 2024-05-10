Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Ивана Зозули. Фото

В больнице от полученных на фронте ранений скончался военный с Киевщины, младший лейтенант Иван Зозуля. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Трагическое известие снова в громаде… Младший лейтенант Иван Зозуля, заместитель командира минометной батареи механизированного батальона, скончался 6 мая 2024 года от полученных ранений в лечебном учреждении КП "Днепровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова", – рассказал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 10 мая, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 130).

Напомним, во время боя с врагом погиб военный с Киевщины Максим Гарасименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Иван Будник. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 мая.

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