Ему навсегда будет 21: на фронте погиб военный из Киевской области Иван Романок. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Иван Романок. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 апреля в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Сердца рвутся от боли. 21. Солдат Иван Романок, гранатометчик стрелкового батальона погиб 24 апреля 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Андреевка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 11 мая, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 130).

Напомним, во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Максим Гарасименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины, младший лейтенант Иван Зозуля. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 мая.

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