Ему навсегда будет 30: на фронте погиб военный из Киевской области Иван Будник. Фото

На фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Иван Будник. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Ирпенская община потеряла еще одного воина – на фронте погиб наш земляк, 30-летний Иван Будник", – говорится в сообщении.

Защитник Украины в 2014 году принимал участие в Антитеррористической операции, а в первые дни полномасштабного вторжения снова вернулся в армию. Был стрелком – помощником гранатометчика, участвовал в обороне Бахмута.

"В последний раз Иван был дома в конце апреля, 25 числа его срочно вызвали из отпуска. Уже через неделю, 1 мая, наш Герой погиб от вражеского минометного обстрела в Покровском районе Донецкой области. Спокойный, внимательный, тактичный, воспитанный – собратья исключительно тепло и с уважением вспоминают павшего защитника. Мои искренние соболезнования отцу Ивана, родным, близким и друзьям", – добавил Маркушин.

Церемония прощания с героем пройдет 10 мая в Ирпене. Похоронят воина на Аллее памяти защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Максим Гарасименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!