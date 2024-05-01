Ему навсегда будет 39: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Гарасименко. Фото

Во время боя с врагом погиб военный из Киевской области Максим Гарасименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Страшная война уносит лучших сыновей Украины. В бою в Донецкой области погиб наш защитник, 39-летний Максим "Мажор" Гарасименко. Сильный, добрый и с бешеной жаждой жизни... Максим вместе с семьей переехал в Ирпень в 2008 году и влюбился в наш уютный город. Был успешным бизнесменом, до полномасштабного вторжения вместе с другом руководил компанией по ремонту жилья", – рассказал Маркушин.

Защитник Украины мобилизовался в ВСУ в начале полномасштабного вторжения, как только смог вывезти семью из Ирпеня в более безопасное место. За время службы хорошо показал себя, был командиром подразделения первой танковой бригады. Всегда говорил: "Сражайся за того, кто рядом с тобой, потому что он для тебя все и все в нем".

Герой погиб 26 апреля в бою вблизи села Макаровка Волновахского района Донецкой области.

"Максим с детства мечтал быть воином, и он погиб как воин, занимаясь делом своей жизни и своим предназначением. Он настоящий воин света, потому что в темные времена хорошо видны светлые люди", – делится воспоминаниями о Максиме Гарасименко его семья. Защитника ждали дома мама, жена, маленький сын, сестра и племянники", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виктор Щетинкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 апреля в Луганской области.

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