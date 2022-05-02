Библив оправдала живущую в Москве звезду 'Последнего москаля' Безрук: она украинка до самых костей

Украинская актриса Виталина Библив оправдала звезду "Последнего москаля" и сериала "Домик на счастье" Галину Безрук, которая сейчас проживает в Москве и почти не выражает антивоенную позицию. По словам звезды, ее коллега "украинка до самых костей".

Однако сейчас в Российской Федерации действуют очень жесткие законы относительно так называемых "фейков" о российской армии, из-за чего у украинки якобы даже могут забрать ребенка. Такой комментарий раздался в интервью "ЖВЛ" на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Безрук, которая очень осторожно высказалась против агрессивных боевых действий в своей родине, ежедневно общается с коллегой по прошлым проектам.

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"Мы каждый день на связи. Я не имею морального права об этом говорить. Галя – абсолютно наша украинка и она ищет возможности... Ну, опять-таки я не имею права говорить", – сказала знаменитость.

Несмотря на расстояние и жизнь во враждебных странах, коллеги сохранили теплые отношения и пытаются поддерживать друг друга. По словам Виталины Библив, она убеждена в проукраинской позиции Безрук, хоть та и не кричит о ней.

"Мы в хороших отношениях и Галя – украинка до самых костей. У нее здесь родственники. Ситуация непростая. Знаете, ко многим там могут прийти домой фсбшники и угрожать, например, тем, что заберут ребенка. Это как раз его ситуация", – объяснила актриса.

Интересно, что ранее актриса Наталья Денисенко утверждала, что Безрук не игнорирует украинских коллег, но на призывы высказаться о войне отвечает, что боится сесть в тюрьму на 15 лет.

В своем Instagram 19 марта звезда опубликовала пост с детским антивоенным стишком, чем осторожно намекнула на свою позицию. Он сопровождался словами: "Интересно, стихи тоже заставят удалять?" и желтым и голубым сердечками.

Как известно, Галина Безрук родилась в Краматорске и участвовала во многих украинских кинопроектах. В 2015 году она переехала в Россию, где вышла замуж за российского актера Артема Алексеева. У пары есть 5-летняя дочь по имени Василиса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинка в 2016 году в центре города Сочи публично развернула флаг Украины. Инцидент произошел на конкурсе "Новая волна".