Возраст берет свое! Как изменились актеры фильма ''Гарри Поттер'' спустя 22 года. Фото тогда и сейчас

В ноябре 2001 года на экраны вышла первая часть фильма о "мальчике, который выжил" – "Гарри Поттер и философский камень". Культовая франшиза об учениках Хогвартса, которые не просто учат заклятия и варят зелья, но и противостоят большому злу в лице Лорда Волан-де-Морта и его свиты-мародеров, до сих пор остается одной из самых любимых и известных среди зрителей по всему миру. А исполнителей ролей Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и других персонажей знают и обожают буквально в каждом уголке планеты.

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OBOZREVATEL решил рассказать и показать, как изменились актеры легендарной киноленты, снятой по романам Джоан Роулинг, спустя 22 года после выхода "Философского камня". К сожалению, многих из них уже нет в живых. Так, любимец публики Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида, скончался в возрасте 72-х лет в октябре прошлого года, а смерть Алана Рикмана, который воплотил на экранах преподавателя зельеварения и защиты от Тёмных искусств Северуса Снейпа, в 2016 году стала большим ударом для фанатов франшизы и всех причастных к ней.

Как изменились дети-актеры из фильмов о Гарри Поттере:

Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер

Гениальное перевоплощение юного Дэниэла Рэдклиффа в Гарри Поттера позволило ему в 2009 году стать самым высокооплачиваемым актером десятилетия и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Волшебник в круглых очках со шрамом в виде молнии на лбу остается одним из самых популярных персонажей в мире, а также самой узнаваемой ролью в карьере актера. Тем не менее, Рэдклифф много где снимается, большинство этих проектов довольно успешные, так что кинематографист точно не стал заложником одной роли, как бы фанаты не ассоциировали его с Гарри. Как и многие популярные в детстве актеры, Дэн прошел через проблемы с алкоголем. К счастью, он сумел избавиться от зависимости. Однако в апреле прошлого года артист ошарашил публику объявлением о завершении актерской карьеры.

Руперт Гринт – Рон Уизли

Рыжеволосый друг Гарри Поттера в исполнении Руперта Гринта полюбился публике не меньше главного героя. Роль Рона Уизли в карьере актера стала самой успешной и значимой, хотя после завершения франшизы он много где снимался.

Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер

Умница и красавица Гермиона очень похожа на актрису, которая ее сыграла. Эмма Уотсон сейчас одна из самых популярных и успешных британских кинозвезд. В ее фильмографии главные роли в таких известных картинах, как "Хорошо быть тихоней", "Колония Дигнидад", "Красавица и Чудовище", "Сфера", "Маленькие женщины" и других.

Том Фелтон – Драко Малфой

Если уже и говорить о заложниках одной роли, то это точно о Томе Фелтоне. Впрочем, актер и сам не против такого статуса, ведь является одним из главных фанатов "поттерианы".

Роберт Паттинсон – Седрик Диггори

Ну а этот актер не нуждается в представлении. И хотя Паттинсон сыграл всего в одной части "Гарри Поттера", его трагическая смерть заставила плакать (и до сих пор заставляет) не одного поклонника фильма. Роберт прославился также как главный киношный вампир нашего столетия – Эдвард Каллен в фильмах "Сумерки". Помимо этого, он сыграл главные роли в других не менее известных картинах: "Бэтмен", "Тенет", "Помни меня", "Воды слонам" и других.

Бонни Райт – Джинни Уизли

Бонни Райт на оставила актерскую карьеру ради режиссерской, отучилась в Лондонском университете искусств, открыла собственную кинокомпанию BonBonLumiere и уже успела снять четыре короткометражки.

Мэттью Льюис – Невилл Долгопупс

О том, как сильно преобразился актер после выхода последней части франшизы, вы наверняка слышали. Но мало кто знает, что Льису запрещали менять внешность во время съемок фильмов по условию контракта. Впрочем, неуклюжий пухляш, который в финале проявляет свою смелость, полюбился зрителям именно в этом образе.

Как изменились взрослые актеры из фильмов о Гарри Поттере:

Гэри Олдман – Сириус Блэк

Рейф Файнс – Лорд Волан-де-Морт

Мэгги Смит – Минерва Макгонагалл

Майкл Гэмбон – Альбус Дамблдор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал и показывал, как изменились звезды культовой вампирской саги "Сумерки". С момента выхода первой части прошло 15 лет.

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