Некоторых не узнать! Как изменились актеры из фильма ''Сумерки'' спустя 15 лет. Фото тогда и сейчас

21 ноября 2008 года состоялась мировая премьера американского романтического фэнтези под названием "Сумерки", которое сделало вампирскую тему популярной на годы вперед. Главные герои фильма покорили миллион зрителей, а образы Эдварда, Беллы и Джейкоба возвели практически в культ. Каждый подросток хотел быть похожим на известных актеров и иметь такую же интересную жизнь.

Видео дня

С того момента прошло 15 лет. OBOZREVATEL расскажет, как сложилась жизнь актеров "Сумерок" и продемонстрирует, как они выглядят сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Белла Свон – Кристен Стюарт

Американская 32-летняя артистка получила широкую известность именно благодаря роли Беллы. Однако до съемок в фэнтези Стюарт уже была состоявшейся актрисой и сыграла в 10 картинах. Кстати, на эту роль претендовала Дженнифер Лоуренс, но Кристен смогла легко превзойти коллегу. Красавица в последние годы известна не только успехами в кино, но и скандальными подробностями личной жизни. В 2016 году она официально объявила о том, что бисексуалка. Кристен имела роман с дизайнером Алишей Каргайл, французской актрисой Соко и моделью Стеллой Максвелл. На момент съемок Стюарт было 17 лет.

Эдвард Каллен – Роберт Паттинсон

В 2009 году британский актер и фотомодель Паттинсон начал романтические отношения с Кристен Стюарт. В 2012 году девушка закрутила новую лавстори с режиссером Рупертом Сандерсом, таким образом разбив сердце Роберту. После чего мужчина решил с головой уйти в работу. Он имел несколько успешных работ, но получил огромное количество одобряющих отзывов за игру в фильме Кристофера Нолана "Довод". Что касается личной жизни – с 2018 года он встречается с британской актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус.

Джейкоб Блэк – Тейлор Лотнер

Красавцу Тейлору было всего 16 лет, когда он получил одну из ключевых ролей в "Сумерках". Однако Лотнера перед съемками попросили походить в тренажерный зал и в кратчайшие сроки нарастить мышцы. После романтического фильма у американца не только пропал пресс, от которого сходили с ума все девушки, но и пошла на спад карьера. Следующая картина с ним вышла только в 2016 году – "Королевы крика". К слову, в личной жизни у мужчины дела обстоят лучше: в 2009 году он встречался со своей коллегой по фильму "День Святого Валентина" Тейлор Свифт, а в 2022 году женился на Тейлор Доум.

Джессика Стэнли – Анна Кендрик

Американка Анна Кендрик после роли подруги Беллы стала супер популярной – она получила номинации на премиях "Оскар" и "Золотой Глобус". Кроме актерства брюнетка с самого детства увлекалась пением, потому снималась еще и в мюзиклах. Известными фильмами с ее участием стали: "Идеальный голос" (2012), "Чем дальше в лес…" (2014), "Мой парень – киллер" (2015), "Свадебный угар" (2016), "Расплата" (2016), "Простая просьба" (2018). Кендрик – не замужем. В 2020 году артистка встречалась с актером Биллом Хейдером, но в 2022 пара рассталась.

Карлайл Каллен – Питер Фачинелли

Американский актер и режиссер до вампирской саги снимался в успешных фильмах, потому его образ не ассоциируется исключительно с "Сумерками". Сейчас Фачинелли больше времени уделяет семье и иногда берет участие в сериальных проектах. К слову, Питер имеет трех дочерей от первого брака с актрисой Дженни Гарт и сына от актрисы Лили Энн Харрисон (родился 5 сентября 2022 года).

Недавно OBOZREVATEL показал, как изменились актеры сериала "Зачарованные" спустя 25 лет. Повествование о трех сестрах-ведьмах, самых могущественных и добрых в истории, так сильно впечатлило зрителей, что продлилось на восемь сезонов. Чтобы узнать, как сейчас выглядят Прю, Фиби и Пайпер – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!