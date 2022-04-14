32-летний 'Гарри Поттер' Дэниел Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры

Знаменитый британский актер Дэниел Рэдклифф огорчил фанатов неприятной новостью – он завершает актерскую карьеру. Через полтора года исполнитель роли Гарри Поттера планирует полностью прекратить сниматься, а пока продолжает участвовать в съемках текущих проектов.

Однако бросать кино Рэдклифф не намерен. 32-летний актер надеется снять собственный фильм и уйти в режиссуру. Об этом он рассказал в интервью журналистам Empire.

У звезды культовой франшизы о "мальчике, который выжил" уже есть идеи касательно будущей ленты.

"Люди часто говорят: "Пиши о чем знаешь". Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом я писать не хочу. Но я нашел выход – написать о чем-то, связанном с киноиндустрией", – поделился знаменитость.

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По словам Рэдклиффа, в собственной картине он не желает участвовать как актер, поскольку "не хочет часто видеть свое лицо" во время работы над монтажом фильма.

Отметим, гениальное перевоплощение юного Дэниэла Рэдклиффа в ученика школы магии Хогвартс позволило ему в 2009 году стать самым высокооплачиваемым актером десятилетия и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Выйти из такого популярного образа актеру оказалось непросто. Зрители часто не воспринимали его в других ролях. Однако артист снялся во многих других успешных проектах, которые заслужили внимания фанатов. О них – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что об уходе из кино также заявил и Руперт Гринт – исполнитель роли Рона Уизли в поттериане. Актер сделал это в 2021 году после рождения дочери.