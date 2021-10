"Веном 2: Карнаж" установил рекорд кассовых сборов в США: о чем фильм и когда выйдет в Украине. Трейлер

Фильм "Веном 2: Карнаж" (Venom: Let There Be Carnage) от студии Sony после премьеры в США 1 октября всего за три дня легко набрал 90,1 млн долларов внутренних кассовых сборов. Этот показатель является самым большим за время пандемии, а также третьим лучшим за всю историю кинопоказов в октябре.

Об этом пишет Deadline, ссылаясь на статистику Imax. Интересно, что вторая часть "Венома" собрала за указанный период на 12,5% больше денег, чем дебютная кинолента.

В украинских кинотеатрах прокат поставившего новые рекорды блокбастера начнется уже 14 октября (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

История "Венома" создана по популярным комиксам Marvel. В первой части фильма в журналиста Эдди Брока вселяется симбиот – разумное существо инопланетного происхождения. Это и есть Веном, один из самых известных антигероев вселенной Человека-паука.

Во второй киноленте отношения Брока и Венома развиваются и героям придется понять, как ужиться вместе в одном теле. А также – бросить вызов монстру-убийце Карнажу.

Зрителей порадует звездный состав фильма. Так, Эдди Брока играет знаменитый Том Харди, а Карнажа – Вуди Харрельсон.

Трейлер фильма "Веном 2: Карнаж":

Предлагаем киноманам топ-5 лучших фильмов-антиутопий с замысловатым сюжетом, а также подборку лучшего кино для уютного осеннего вечера.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в октябре на больших экранах в Украине покажут как продолжения легендарных кинолент и мультфильмов, так и множество долгожданных новинок. Что выйдет в прокате в этом месяце – читайте тут.