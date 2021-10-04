Топ-5 лучших фильмов-антиутопий 'на подумать'. Трейлеры и описание

Запрет инакомыслия, отсутствие личного пространства, табу на чувства и порабощение современными технологиями – чего только не придумают создатели антиутопий. Зачем писать книги и снимать фильмы о том, что общество в будущем ждут мрачные времена и ряд испытаний?

OBOZREVATEL собрал 5 лучших научно-фантастических фильмов. И все для того, чтобы каждый зритель подумал о том, как человечество может предотвратить антиутопическое будущее.

Режиссер: Филлип Нойс

История об "идеальном" мире в будущем: без насилия, страданий и боли. Люди живут по четко установленным правилам: носить форму, грамотно говорить, делать каждое утро инъекции, не врать и тому подобное.

Почти все в этом мире не знают историю. Основные знания из прошлого передаются только избранным. Одним из таких становится Джонас. Он узнает обо всем, что было сделано до "идеальной" планеты. Например, о том, что людей лишили права выбора. Узнав историю, главный герой начинает сомневаться в безупречности настоящего.

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Режиссер: Дрейк Доримус

История о будущем, где запрещены чувства и физический контакт. Люди лишены чувства страха, агрессии, любви и депрессии. Поэтому живут в мире без насилия, бедности и смертельных заболеваний.

Однажды жители фантастического мира начинают сходить с ума от ярких эмоций (волнение, страх, депрессия и влюбленность). Ученые решают создать лекарства против этой "болезни". Удастся ли им это сделать и вернуть человечество к состоянию апатии?

Режиссер: Стивен Спилберг

2054 год. В мире нет криминала, ведь потенциальных убийц останавливают заранее. Человечество изобрело систему, которая предусматривает преступления: выдает координаты локации, куда отправляется спецгруппа и арестует людей – помещает в анабиозные капсулы.

Работников спецгруппы все устраивает до тех пор, пока в несовершенных преступлениях не обвинили одного из них. Фильм понравится любителям фантастики, а также творчества Стивена Спилберга и Тома Круза.

Режиссер: Джеймс Понсольдт

Девушка по имени Мэй (Эмма Уотсон) трудоустроилась в компанию "Сфера", где шеф – знаток социальных медиа Эймон Бейли (Том Хэнкс). Сначала коллективу кажется, что они выполняют важную миссию.

Но однажды Мэй узнает ужасную правду о "Сфере", поэтому решает остановить деятельность компании.

Режиссер: Эндрю Никкол

Представьте себе мир, где время – валюта, а у людей в 25 лет прекращается процесс старения. Правда, в этом возрасте за каждый год нужно отдавать много времени.

Таймер богачей и успешных бизнесменов показывает сотни лет, тогда как бедные вынуждены тяжело работать ради выживания. Продлить себе жизнь становится труднее, когда появляются грабители.

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