10 лучших премьер октября, которые стоит посмотреть в кино. Трейлеры

Октябрь порадует украинских киноманов более 20-ю премьерами. На больших экранах покажут как продолжения легендарных кинолент и мультфильмов, так и множество долгожданных новинок.

В прокате появятся фильмы культовых голливудских и украинских режиссеров, получившие высокие оценки критиков. OBOZREVATEL собрал лучшие премьеры для детей и взрослых, которые нужно посмотреть в октябре.

"Чужая земля" – 1 октября

Режиссер – Тим Фельбаум

Фантастическая кинолента "Чужая земля" расскажет историю девушки-космонавта, которая должна решить судьбу общества. События фильма разворачиваются в недалеком будущем.

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По сюжету, после экологической катастрофы Земля стала непригодной для жизни. Люди переселились на другую планету, но женщины потеряли возможность рожать. Поэтому над человечеством нависла угроза вымирания.

"Узники страны призраков" – 1 октября

Режиссер – Сион Соно

Боевик "Узники страны призраков" снимали в Японии и в Мексике. Главный герой – умелый преступник, который сидит в тюрьме.

По сюжету, губернатор ему приказал освободить свою внучку из плена. Чтобы он не убежал, полицейские надели на заключенного костюм со взрывчаткой. Если узник не выполнит приказ и не вернется через 5 дней, бомба взорвется.

"Янтарные копы" – 7 октября

Режиссер – Алина Бухтиярова

Украинскую комедию "Янтарные копы" сняли с помощью агентства Госкино, Национальной полиции Украины и Национальной академии внутренних дел.

Главный герой – патрульный Максим. Его перевели из Киева в небольшой поселок на Житомирщине из-за нарушения устава полиции. Патрульный сотрудничает с напарником и противодействует мафии, а также пытается найти общий язык с местными участковыми.

"Агент 117: Из Африки с любовью" – 7 октября

Режиссер – Николя Бедос

В фильме "Агент 117: Из Африки с любовью" события развиваются в 1981 году, когда агент 117 попал в Африку. Известный шпион ловко выполняет опасные миссии вместе с забавным начинающим напарником агентом 10001.

"Неисправимый Рон" – 14 октября

Режиссеры – Алессандро Карлони и Жан-Филипп Вине

Мультфильм "Неисправимый Рон" о школьнике Барни, который подружился с роботом Роном, но обнаружил у него поломку. Пока все дети спокойно играют со своими игрушками, Барни отправился в путешествие и узнал, что такое настоящая дружба.

"Семейка Аддамс: Горящий тур" – 21 октября

Режиссеры – Грег Тирнан и Конрад Вернон

Мультфильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" – это продолжение истории о странной семье Аддамс, которая постоянно оказывается в нелепых ситуациях и пугает обычных людей.

Члены семьи пародируют стереотипное поведение американцев. Любопытно, что первая часть собрала в прокате 76 миллионов долларов.

"Где деньги" – 21 октября

Режиссер – Михаил Хома

В украинской киноленте "Где деньги?" пианист Миша должен найти средства, чтобы освободить друга из-под ареста. Герой устроился на работу в квест-дом, но знает, что деньги интересуют все его окружение.

"Хэллоуин убивает" – 21 октября

Режиссер – Дэвид Гордон Грин

"Хэллоуин убивает" – продолжение популярных ужасов о Хэллоуине. Главная героиня с дочерью и внучкой надеялись, что убили маньяка, который долгое время преследовал семью.

Женщины подожги дом, но вскоре обнаружили, что убийца остался жив и пришлось снова с ним бороться.

"Последняя дуэль" – 21 октября

Режиссер – Ридли Скотт

События в историческом триллере "Последняя дуэль" разворачиваются во Франции XIV века. Главный герой обвиняет своего друга в изнасиловании жены. Суд приказал мужчинам драться, пока один из них не умрет.

"Французский вестник" – 28 октября

Режиссер – Вес Андерсон

В комедийной мелодраме "Французский вестник" показана история американской газеты в ХХ веке. В издании собрались редакторы, чтобы написать несколько событий из жизни города.

Премьера киноленты должна была состояться на Каннском кинофестивале 2020 года, однако из-за пандемии показ перенесли.

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