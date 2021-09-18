7 лучших фильмов для уютного осеннего вечера

Осенью хочется завернуться в одеяло, заварить кофе, поставить рядом пряное печенье и наслаждаться просмотром фильмов. И не нужно тратить время на поиски режиссерских шедевров. OBOZREVATEL сделал это за вас!

Мы подготовили подборку фильмов, чтобы вы хотя бы на несколько часов забыли о заботах и отдохнули.

Режиссер: Дэвид Френкель

Актеры: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Саймон Бейкер, Эдриан Гренье.

Chanel, Calvin Klein, John Galliano, Marc Jacobs, Valentino... И это лишь небольшая часть брендов, которые можно увидеть в этой комедии. Фильм о студентке Энди Сакс, мечтающей стать журналисткой. И ей улыбается судьба – девушке удалось трудоустроиться в модный журнал "Runway". Но здесь ее ждали стрессы, выговоры из-за пустяков и безумный график. Удастся ли Энди справиться с этими трудностями?

Видео дня

Действия в фильме происходят осенью, поэтому вы можете насладиться не только сюжетом, но и пейзажами. Ценителям моды понравится изысканность стиля одежды актеров.

Режиссер: Ник Кассаветис

Актеры: Рэйчел Макадамс, Райан Гослинг, Джеймс Гарнер, Джина Роулэндс, Джеймс Марсден.

Романтическая мелодрама снята по мотивам одноименной книги Николаса Спаркса. Ной встретил в парке аттракционов Элли – и влюбился. Сначала девушка игнорировала ухаживания чудака, и, наконец, полюбила его. Родители Элли были против брака, из-за чего молодым пришлось расстаться. Каждый начал новую жизнь, и неизменным осталось то, что главные герои продолжают любить друг друга. Они часто мысленно возвращаются в те дни, которые проводили вместе.

Режиссер: Вуди Аллен

Актеры: Оуэн Уилсон, Рэйчел Макадамс, Марион Котийар, Сейду, Майкл Шин.

Этот фильм Вуди Аллена для всех, кто любит мечтать и фантазировать. Инес и Гил – молодая пара, приехавшая в Париж. Он – чтобы черпать вдохновение для написания книги, а она – чтобы отдохнуть и развлечься. Девушка начинает ходить с подругами в клубы и бары, а Гил тем временем гуляет по улицам... и оказывается в Париже 20-х годов. В новом временном пространстве он встречает Сальвадора Дали, Хемингуэя и семейство Фицджеральд. Эта ночь становится для него незабываемой.

Режиссер: Марк Уэбб

Актеры: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Линдсі Дункан, Дженни Слейт, Октавия Спенсер.

История о необычной девочке Мэри из Флориды, которую воспитывает дядя Фрэнк. Юная интеллектуалка может всего за несколько секунд мысленно решить сложное уравнение. А это не под силу даже многим взрослым! Она с радостью ходит в обычную школу и заводит новых друзей. Так продолжалось до тех пор, пока о таланте девочки не узнала мама Фрэнка.

Режиссер: Акис Полизос

Актеры: Фанис Муратидис, Димитрис Кицос, Мелиссанти Маю, Фиона Георгиади, Хелена Чарбах.

2038. Успешный бизнесмен Арис живет вместе с роботом Элли, которого подарили друзья. Девушка внешне выглядит как настоящий человек, способный вести интеллектуальные беседы, вкусно готовит еду и каждую секунду развивается, потому что ее основа – прогрессивный искусственный интеллект. Со временем в ее системе появляется обновление – появление чувств и эмоций. Главный герой решает попробовать воспользоваться новой функцией. Что из этого получится?..

Режиссер: Стэнли Донен

Актеры: Одри Хепберн, Фред Астер, Кэй Томпсон, Мишель Оклер, Роберт Флеминг, Довима.

Редактор журнала мод "Quality" и его фотограф решили поискать лицо для обложки, которое будет привлекать внимание не только красотой, но и интеллектом. Они отправляются в книжный магазин, где сталкиваются с продавщицей, роль которой сыграла Одри Хепберн. Мужчины сошлись на том, что "забавная мордочка" девушки – эталон красоты. Именно она становится "лицом" обложки – и с этого момента у продавщицы начинается новая жизнь с роскошными нарядами, аплодисментами и фотосессиями.

Режиссер: Спайк Джонз

Актеры: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Прэтт, Оливия Уайлд.

Невероятная история любви в эпоху технического прогресса. Он – писатель, который зарабатывает на жизнь написанием искренних поздравительных писем на заказ. В момент полного разочарования от жизни он решает установить высокоинтеллектуальную операционную систему, которая может удовлетворять желания пользователя. Сначала герою кажется общение с голосом девайса странным, но постепенно это вошло в привычку. Как будет развиваться эта необычная история знакомства человека и операционной системы?