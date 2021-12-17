Мистер Биг из 'Секса в большом городе' засветился в новых скандалах: якобы бил модель и грозил убить ее пса

Американский актер Крис Нот, более известный как Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе", попал в новый скандал. Актриса Зои Листер-Джонс обвинила его в домогательствах, а пользователи сети вспомнили, как в 90-х он якобы избивал модель Беверли Джонсон и угрожал убить ее пса.

Об опыте общения с Крисом Зои рассказала на своей официальной странице в Instagram. Она заявила, что даже экранная смерть Мистера Бига вызвала у нее ощущение облегчения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По словам актрисы, 19 лет назад в одном из ночных клубов Нью-Йорка она заметила, что голливудская звезда вела себя неприлично и распущено по отношению к девушкам. Но ей удалось поближе познакомиться с актером только на съемках "Закона и порядка" в 2002 году.

"На съемочной площадке Крис Нот был пьян. Он постоянно подходил ко мне, нюхал мою шею и шептал непристойности", – вспомнила 39-летняя знаменитость.

Автор отметила, что ее опыт не такой травмирующий, как у других девушек, однако она рассказала эту историю, чтобы придать истории огласки. Артистка пытается сражаться против любого насилия над женщинами.

В свою очередь, пользователи социальной сети Twitter вспомнили забытую историю бывшей девушки Нота, модели Беверли Джонсон из 90-х годов. Манекенщица заявляла, что избранник периодически поднимал на нее руку и угрожал убить ее собаку.

Пара также познакомилась на съемках "Закона и порядка", где у них сразу возникли сильные чувства. Роман звезд длился несколько лет, поэтому общество ошеломило признание Беверли после разрыва отношений.

"Я никогда в жизни не была так испугана. Просто не могу поверить, что кто-то, у кого были такие нежные и сладкие чувства, мог превратиться в этого дикого насильника", – сказала модель.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL писал об обвинении двух женщин против Криса Нота. 40-летняя Зои и 31-летняя Лили утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитого актера.