Топ-10 лучших фильмов 2022 года по кассовым сборам: 'Аватар: Путь воды' не успел обойти 'Топ Ган: Меверик'

Появился рейтинг лучших фильмов 2022 года с точки зрения кассовых сборов. Голливудские киноленты снова вернулись на верх позиций после смягчения ковидных ограничений на Западе и ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае.

Итак, согласно списку Box Office Mojo, в лидерах, как и ранее, Disney/Marvel, 20th Century Studios, Paramount Pictures и другие хорошо знакомые нам компании. Также отмечается, что общий бокс-офис в 2021 году составлял $18,9 млрд., а в 2022-м киноиндустрия заработала уже $25,8 млрд. Но при этом она все равно не вышла доковидный уровень, к примеру, в $38 млрд в 2017 году. В то же время на 2023 год аналитики прогнозируют рост кинорынка на 12%, то есть до $29 млрд.

ТОП-10 всемирного бокс-офиса за 2022 год, который в общем прокате заработал более $9 млрд

1. "Топ Ган: Меверик" / Top Gun: Maverick

Фильм заработавший $1,488,732,821 кассовых сборов при бюджете в $170 млн, стал главным авиапорно десятилетие. В этой картине кинозвезда Том Круз летал на настоящем реактивном истребителе, удивив зрителей зрелищными кадрами о современном военную авиацию.

Кроме того, поговаривают, что франшиза "Top Ган" может получить триквел под названием Top Gun: Rooster с Майлзом Теллером в главной роли.

2. "Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water

Лента заработала $1,193,157,914, но все же из-за нехватки времени, не сумела превзойти Top Gun: Maverick. Как известно, фильм вышел только в середине декабря, поэтому и без того получил сверххорошую прибыль.

Также отметим, что ходят слухи, будто режиссер Джеймс Кэмерон уже имеет на руках первую монтажную версию Avatar 3 продолжительностью 9 часов.

3. "Мир Юрского периода 3" / Jurassic World: Dominion

Этот фильм получил $1,001,978,080 прибыли. Шестая лента франшизы Jurassic Park и последняя часть трилогии Jurassic World при бюджет в $165-185 млн тоже показала неплохой результат.

4. "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" / Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Эту строчку занимает фильм с кассовыми сборами в $955,775,804, что говорит о том, что он показал себя куда лучше, чем другие фильмы Phase Four, конечно, кроме Spider-Man: No Way Home.

5. "Миньоны: Становление злодея" / Minions: The Rise of Gru

Пятое место тоже досталось американском кино, собравшему $939,628,210 кассовых сборов. Это пятый фильм франшизы Despicable Me, который лишь чуть-чуть не дотянул до доходов предыдущих фильмов серии.

6. "Черная пантера: Ваканда навсегда" / Black Panther: Wakanda Forever

Картина, бокс-офис которой достиг $810,268,513, является финальным фильмом Четвертой Фазы Marvel Cinematic Universe и уже 30-й лентой MCU. Хотя сюжет о загадочной Ваканде и ее могущественном защитнике с новой Черной пантерой немного не дотянул до собрания первой ленты, вышедшей в 2018 году и собравшей $801 млн.

7. "Бэтмен"/The Batman

Эта лента с кассовыми сборами в $770,836,163 является единственным фильмом Warner Bros. /DC в данном рейтинге. Есть предположения, что истории о Бэтмене с Робертом Паттинсоном и Зое Кравиц в главных ролях превратятся в трилогию, где появятся Робин, Мистер Фриз, Календарника и Двор Сов.

8. "Тор: Любовь и гром" / Thor: Love and Thunder

Третий фильм Marvel Cinematic Universe в Топ-10 и четвертая картина о Торе и его друзьях. Thor: Love and Thunder собрал $760,928,081 и немного уступил по собранию Thor: Ragnarok 2017 г., но тем не менее, перегнал оба первых фильма.

9. "Мост "Водяные ворота" / Water Gate Bridge

Первый в списке фильм производства КНР с бокс-офисом в $626,571,697 от Water Gate Bridge известен также как The Battle at Lake Changjin II, это сиквел фильма "Битва у озера Чанджин" / The Battle at Lake Changjin, занимавший вторую строчку рейтинга прошлого года.

10. "Лунный человек" / Moon Man

Еще одна лента КНР. Ее бокс-офис $460,237,662. Это фантастическая комедия о неуклюжем инженере, который остался один на лунной станции и должен спасти Землю от последствий попадания большого астероида.

А теперь немного деталей о лидере рейтинга, который и в Украине, несмотря на войну., ждали с нетерпением.

"Топ Ган: Меверик" – это сиквел фильма 1986 года "Лучший стрелок". Его главный герой фильма лейтенант Пит Митчелл по прозвищу "Мэверик" – искусный пилот и курсант элитного училища ВМС США. Но во время очередного тренировочного полета в погоне за званием "лучший пилот" его самолет разбивается, а напарник Ник Брэдшов погибает.

События фильма "Топ Ган: Меверик" разворачиваются спустя 36 лет после действий первого фильма. Питер Митчел уже решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын его погибшего друга Ника. Главного героя ждут невероятные испытания.

