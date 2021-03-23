У Росії назвали серіал ''Кварталу 95'' "народним хітом" і повідомили про прем'єру

У квітні на російському телеканалі СТС відбудеться прем'єра другого сезону українського серіалу "Папік" від студії "95 квартал". За минулий рік його подивилося понад 68 мільйонів глядачів.

На сайті каналу йдеться, що українська комедія стала справжнім народним хітом, тому аудиторія з нетерпінням чекає продовження цікавої історії (щоб дивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Квартал 95" давно зарекомендував себе як виробник якісного контенту. Цифри, з якими серіал пройшов в Україні, говорять самі за себе", – сказав раніше представник "СТС Медіа" Ігор Іванов.

Головним героєм комедійної картини є колишній актор Олександр Миколайович Меркулов, пенсіонер, у якого борги за квартиру. Йому набридло жити нудним життям, тому він вирішує витратити всі накопичені гроші на похід у нічний клуб. Там персонаж знайомиться з молодою дівчиною Лізою, яка думає, що він мільйонер.

У продовженні серіалу колишній актор захоче почати все з чистого аркуша, поки Єлизавета стає учасницею нової попгрупи і відправляється в своє перше турне. Хоч шляхи головних героїв розходяться, вони все одно допомагають одне одному в непередбачуваних ситуаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії показали ще один серіал "Кварталу 95". Телеканал СТС придбав права на трансляцію української картини "Папік".