Против Болдуина и съемочной группы "Ржавчины" могут выдвинуть обвинения – СМИ

Против голливудского актера Алека Болдуина, случайно убившего оператора-постановщика Галину Гатчинс, а также съемочной группы вестерна "Ржавчина" якобы могут выдвинуть обвинения. Пока что работа правоохранителей над расследованием продолжается.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на слова прокурора округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Мэри Кармак-Альтвайс. Она заявила, что уголовное дело против актера и кинематографистов – один из сценариев.

"Мы ничего не исключаем. На данный момент, все, включая уголовные обвинения, уже на столе", – сказала Кармак-Альтвис в телефонной беседе с журналистами.

В прокуратуре добавили, что на месте трагедии нашли как холостые, так и боевые пули, а также изъяли оружие. Револьверы для киноленты использовались настоящие.

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"Там было огромное количество пуль", – отметила женщина. Детективы ранее говорили, что на месте смертельного инцидента находилось три револьвера.

По словам представительницы прокуратуры, расследование было сосредоточено именно на баллистике – чтобы определить, какой патрон был в револьвере, убившем Гатчинс. Кроме того, еще одна обязательная задача – выяснить, кто зарядил оружие.

Кармак-Альтвис также подтвердила, что оружие, из которого актер совершил роковой выстрел, было раритетным и соответствовало эпохе фильма.

"Наверное, нам потребуются недели, если не месяцы, на последующее расследование, чтобы перейти к предъявлению обвинений", – добавила она.

Как уточнила прокурор, следователи все еще занимаются допросами свидетелей и причастных к инциденту.

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