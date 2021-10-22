Убитая Алеком Болдуином украинка в последнем посте рассказывала о съемках. Видео

Последней работой оператора-постановщика Галины Гатчинс, которую убил голливудский актер Алек Болдуин, были съемки фильма-вестерна. Об этом она говорила в своих социальных сетях.

В Instagram она опубликовала видео, где совершала прогулку на лошадях. "Одним из преимуществ съемки вестерна является то, что вы можете покататься на лошадях в выходной день", – писала Гатчинс.

Также Гатчинс публиковала фото съемок киноленты, показывая локации и декорации.

Видео дня

"Одна из лучших частей съемки вестерна – по утрам", – подписала она фото с закатом солнца.

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