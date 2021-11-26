Пол Уокер, Рамис Гарольд и другие актеры, которых заменили компьютерной графикой. Фото и видео

Когда-то человечество даже не мечтало о развитии технологий, которые позволили бы заменить актеров компьютерной графикой. Сегодня нейросеть способна воспроизвести изображение и мимику запрограммированного образа с помощью оставшихся фото и видео с ним.

И пока новый фильм "Охотники за привидениями: Наследники" с умершим Рамисом Гарольдом собирает кассовые сборы, OBOZREVATEL решил вспомнить, в каких еще фильмах актеров смогли заменить благодаря возможностям компьютерной графики.

Самая известная роль Рамиса – в первой и второй частях "Охотников за привидениями", где он был одним из сценаристов и сыграл роль охотника Игона Спенглера. 24 февраля 2014 года в возрасте 69 лет Гарольд умер от аутоиммунного васкулита.

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18 ноября 2021 года в кинотеатрах состоялась премьера нового фильма из этой серии – "Охотники за привидениями: Наследники". Зрители могут увидеть в эпизодах картины актера, которого уже давно нет в живых. А весь секрет в том, что режиссеры решили создать цифровую копию Гарольда.

В 2013 году звезда фильма "Форсаж" Пол трагически погиб в автокатастрофе. Он должен был сняться в 7-й части этой кинокартины (в 2015 году), поэтому сценаристам пришлось несколько изменить сюжет.

В обновленной версии нет сцены смерти главного героя. Брайан, которого ранее играл Пол, просто "ушел на пенсию". В отдельных сценах этого героя сыграли братья Уокера. Чрезвычайного сходства с актером удалось добиться благодаря компьютерному моделированию.

В 70-80-е годы была популярна серия кинолент о супергероях. В 2006 году фильм "Возвращение Супермена" стал продолжением этих культовых картин. В нем главная роль досталась Брендону Руту. В то время отца Супермена "сыграл" актер Марлон, которого не стало в 2004 году. Причина смерти – фиброз легких. Для создания сцен с его участием использовались технологии синтезирования голоса и не выпущенные ранее (архивные) видеоролики с Брандо.

Легендарный фильм "Гладиатор" (2000) получил пять премий "Оскар". Именно эта картина стала последней в карьере Оливера. Он скончался во время съемок от сердечного приступа.

По сценарию фильма, персонаж Рида, тренер гладиаторов, должен был дожить до финальных титров. Вместо этого сценаристы переписали сюжет, добавив сцену смерти героя. Актера сыграл дублер, а в процессе постпродакшна его лицо "заменили" цифровой копией Оливера. Такая "манипуляция" обошлась создателям в то время в более 3 миллиона долларов.

Брэндон, сын знаменитого актера Брюса Ли, был американским актером и мастером боевых искусств. Он трагически погиб в 28 лет во время съемок фильма "Ворон" (премьера состоялась в 1994 году).

Когда снималась сцена со стрельбой, произошел несчастный случай, – в живот актера случайно попал холостой патрон. Звезду не удалось спасти из-за большой потери крови. Сцены убийства были удалены. Режиссеры сняли эти и другие отрывки с помощью дублера, лицо которого "заменили" цифровой копией Брендона.

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