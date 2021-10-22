5 случайных трагедий на съемках кино, которые стоили жизни актерам. Фото

Время от времени на съемочной площадке происходят несчастные случаи, которые могут стоить актерам, каскадерам и членам съемочной группы жизни. Неудачно выполненный трюк или случайно заряженое оружие уже не раз останавливали процесс съемок.

Планируя показать зрителям захватывающий боевик или интересный вестерн, режиссеры отказываются от дешевой бутафории, заменяя ее на качественный реквизит. OBOZREVATEL собрал 5 трагических случаев на съемочной площадке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фильм "Ворон"

Сын известного актера Брюса Ли погиб во время постановки стрельбы в кинокартине "Ворон". По сюжету, 28-летний Брэндон Ли спасал свою возлюбленную от насильников, которые должны были запустить снаряд ему в живот из огнестрельного оружия.

Видео дня

Во время первого дубля, в котором снимали барабан револьвера, были использованы настоящие пули. Перед тем, как снять сам выстрел, их должны были вынуть, однако из-за человеческой невнимательности один патрон остался в пистолете. Пуля попала в кишечник актера и задела позвоночник. Брэндон умер от кровопотери в больнице.

"Темный рыцарь"

Оператор Конвей Виклифф погиб, врезавшись в дерево на своем автомобиле, во время съемок фильма о Бэтмене. Он снимал другую машину на большой скорости и не смог вписаться в крутой поворот.

Авто оператора врезалось в дерево и загорелось на месте. Мужчину не удалось спасти, однако его увековечили в титрах, написав, что кинокартина посвящена его памяти.

"Гарри Поттер и дары смерти"

Во время съемок первой части "Даров Смерти" у Дэниэла Реклиффа был каскадер по имени Дэвид Холмс. Снимая сцену, где актер должен был выполнить опасный трюк в воздухе, произошел несчастный случай.

Деблер улетел в стену и сломал шейный позвонок, что в будущем привело к инвалидности. Сейчас Холмс почти лишен возможности двигать нижней частью тела.

Сериал "Сумеречная зона"

Трагическая смерть на съемках известного сериала постигла сразу трех актеров – Вика Морроу и детей Мика и Рене, которым было 7 и 6 лет. Причиной стала неисправность вертолета.

Во время съемок сцены, где все трое бежали от преследования, вертолет упал на землю и обезглавил мужчину и одного из маленьких артистов. Продюсера Стивена Спилберга с режиссером и пилотом судили, однако обвинения были сняты.

Фильм "Три икса"

Каскадер известного актера Вин Дизеля умер, пытаясь выполнить свою роль как можно лучше. Гарри Л. О'Коннор, по сюжету, должен был пролететь под мостом и приземлиться на лодку, что ему и удалось сделать с первого раза.

Дублеру показалось, что сцена получилась не слишком динамичной, поэтому он упросил режиссера снять ее еще раз, но допустил ошибку, которая стоила ему жизни. Актер слишком поздно начал скользить по веревке и ударился о мост на скорости 70 км\ч. Сцену частично оставили в фильме, чтобы почтить память Гарри.

Также OBOZREVATEL сообщал, что на съемках нового вестерна "Ржавчина" американский актер и комик Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Гатчинс. 42-летняя женщина работала на площадке оператором.