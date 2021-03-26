Смерть после роли: фильмы, которые стали "проклятыми" для актеров

В фильмах ужасов внушают страх потусторонние силы и маньяки, ведь ценители хоррора идут в кино именно за этими эмоциями. Куда страшнее просматривать киноленту, когда там происходила реальная мистика.

Например, с актерами, которые неожиданно умерли, когда снимались в фильме ужасов. OBOZREVATEL собрал киноленты, с которыми связаны трагические истории.

"Королева проклятых" – 2002 год

Певица Алия сыграла главную роль в фильме "Королева проклятых". Ее героиня умирает в финале, а самой Алии не стало через месяц. Она разбилась на самолете. Фильм вышел через полгода после смерти звезды.

"Полтергейст" – 1982 год

За шесть лет съемок нескольких частей хоррора "Полтергейст" умерло четыре актера. Первая трагедия произошла с актрисой Доминик Данн. Она была дома, а к ней пришел бывший возлюбленный выяснить отношения. Парень напал на девушку и хотел задушить ее. Актриса не выжила.

Джулиан Бек играл роль священника и умер от рака за несколько месяцев до окончания съемок. Команда нашла двойника и продолжила снимать фильм. Уилл Сэмпсон с "Полтергейста-2" погиб через полтора месяца после операции по пересадке сердца. Также Хезер О'Рурк умерла от инфаркта миокарда. Юной актрисе было всего 12 лет.

"Ворон" – 1994 год

Смерть Брэндона Ли стала трагедией, которая шокировала мир. Во время финальной сцены убийства в пистолет ошибочно попала заглушка и при выстреле холостым патроном смертельно ранила актера. Мужчине было всего 28 лет. Также на съемках погиб каскадер Марк Акерстрим, ему в голову попали обломки от взрыва.

"Изгоняющий дьявола" – 1973 год

Актер Джек Мак Гоурен умер сразу после завершения съемок фильма от сердечного приступа. Позже трагедия также постигла семью актрисы Мерседес Мак-Кембридж, которая озвучила демона главной героини.

"Сумеречная зона" – 1983 год

Актер Вик Морроу и двое детей погибли во время съемок в фильме ужасов. Когда в кадре гремела пиротехника, а возле озера кружил вертолет, вблизи него бежал Морроу с детьми. Взрывы повредили вертолет и он упал в водоем. От удара лопастями все трое погибли.

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