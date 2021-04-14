Sony Pictures опубликовала новый тизер и дату выхода в Украине фильма "Охотники за привидениями: с того света"

В сети появился новый тизер к фильму "Охотники за привидениями: с того света", который выйдет в Украине 11 ноября 2021 года.

Ролик опубликовала голливудская студия Sony Pictures. В забавном видео Пол Радд в роли его персонажа приходит в супермаркет и видит, как на одной из полок начинают шевелиться маршмеллоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Далее из упаковки вылазит миниатюрная копия Мини-Зефирчика – персонажа, который появился во второй части франшизы. Он кусает его за палец, а компания из других Мини-Зефирчиков устраивает вечеринку в супермаркете!

Как сказано в описании к фильму, он является новой частью фантастических приключений из оригинальной вселенной Охотников за привидениями! По сюжету, унаследовав старый заброшенный дом, семья переезжает в маленький городок. Их появление совпало с необычайной активностью паранормальных сил, которые в корни изменят их привычную жизнь.

Так появится новое поколение охотников за привидениями, которым придется выяснить происхождение таинственного наследства и ликвидировать последствия небывалых масштабов.

В фильме снимались известные голливудские актеры: Пол Радд ("Человек-Муравей"), Билл Мюррей ("Охотники за привидениями"), Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями"), Финн Вулфард ("Оно 2", сериал "Очень странные дела").

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