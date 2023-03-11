''Оскар-2023'': когда и где смотреть самую престижную церемонию вручения кинонаград

Весь мир с нетерпением ждет самую престижную церемониию награждения за достижения в киноиндустрии "Оскар". Узнать, кто же оказался лучшим из лучших в 2022 году, можно будет уже в ночь на 13 марта.

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Долгожданное мероприятие состоится в театре Dolby в Лос-Анджелесе. OBOZREVATEL решил рассказать все, что нужно знать перед вручением кинонаград (что посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Итак, торжественное мероприятие начнется в 3 часа ночи по киевскому времени. За несколько часов до начала в театр начнут прибывать гости. Прямую трансляцию покажут на телеканале "Суспільне Культура", где ее будет комментировать украинская актриса Ирма Витовская.

Церемонию будет вести известный американский артист и юморист Джимми Киммел. Он уже несколько раз брал на себя эту ответственность – в 2017 и 2018 годах.

В этом году "Оскар" удивит нововведением – организаторы отказались от красной дорожки. Вместо этого звезды пройдут по ковру цвета шампанского. Детальнее о том, почему изменили традицию, читайте по ссылке.

Кроме традиционного награждения и длинных, волнующих пауз, зрителей ждут выступления звездных гостей – Леди Гаги и Рианны.

Ранее OBOZREVATEL писал обо всех номинантах на кинопремию "Оскар". В этом году за победу сразится фильм украинского производства о детях в условиях войны "Дом из щепок".

Букмекеры уже назвали вероятных победителей. Лидирует лента "Все везде и сразу". Кстати, на днях украинцы призвали дисквалифицировать фильм "Топ Ган: Меверик" из-за связи с Россией. Подробнее о скандале – читайте здесь.

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