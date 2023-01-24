Оскар-2023: названы номинанты самой престижной кинопремии
Во вторник, 24 января, Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов престижной премии "Оскар". Церемония награждения состоится 13 марта этого года, и на ней поборется за победу лента украинского производства
Список с лучшими из лучших объявили во время эфира на YouTube. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с претендентами на звание лучших кинокартин и кинодеятелей.
Самый лучший фильм
– "На западном фронте без перемен"
– "Аватар: путь воды"
– "Банши Инишерина"
– "Элвис"
– "Все везде и сразу"
– "Тар"
– "Топ Ган: Меверик"
– "Треугольник печали"
– "Говорят женщины"
– "Фабельманы"
Лучший актер
– Остин Батлер – "Элвис"
– Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"
– Брендан Фрейзер – "Кит"
– Пол Мескал – "Солнце моё"
– Билл Найи – "Жить"
Лучшая актриса
– Кейт Бланшет – "Тар"
– Ана Де Армас – "Блондинка"
– Андреа Рейсборо – "Ради Лесли"
– Мишель Ео – "Все везде и сразу"
Лучшая режиссерская работа
– "Банши Инишерина"
– "Все везде и сразу"
– "Фабельманы"
– "Тар"
– "Треугольник печали"
Лучшая актриса второго плана
– Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"
– Гонк Чау – "Кит"
– Кэрри Кондон – "Банши Инишерина"
– Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу"
– Стефани Хсю – "Все везде и сразу"
Лучший актер второго плана
– Брендан Глисон – "Банши Инишерина"
– Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро"
– Джадд Хирш – "Фабельманы"
– Барри Кеоган – "Банши Инишерина"
– Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу"
Лучшее документальное кино на иностранном языке
– "Всё, что дышит"
– "Вся красота и кровопролитие"
– "Вулкан любви"
– "Дом из заноз" – фильм украинского производства о детях в условиях войны на Донбассе.
– "Навальный"
Лучший фильм на иностранном языке
– "На западном фронте без перемен" – Германия
– "Аргентина 1985" – Аргентина
– "Близко" – Бельгия
– "ИА" – Польша
– "Тихоня" – Ирландия
Лучший анимационный фильм на иностранном языке
– "Пиноккио Гильермо дель Торо"
– "Марсель, ракушка в ботинках"
– "Кот в сапогах: последнее желание"
– "Морское чудовище"
– "Я краснею"
Лучший адаптированный сценарий
– "На западном фронте без перемен"
– "Ножи наголо: стеклянная луковица"
– "Жить"
– "Топ Ган: Меверик"
– "Говорят женщины"
Лучший оригинальный сценарий
– "Банши Инишерина"
– "Все везде и сразу"
– "Фабельманы"
– "Тар"
– "Треугольник печали"
Ранее OBOZREVATEL писал, что традиционно накануне премия анти-"Оскар" Золотая малина объявила претендентов на звание худших из худших в киноиндустрии.
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