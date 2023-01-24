Оскар-2023: названы номинанты самой престижной кинопремии

Во вторник, 24 января, Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов престижной премии "Оскар". Церемония награждения состоится 13 марта этого года, и на ней поборется за победу лента украинского производства

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Список с лучшими из лучших объявили во время эфира на YouTube. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с претендентами на звание лучших кинокартин и кинодеятелей.

Самый лучший фильм

– "На западном фронте без перемен"

– "Аватар: путь воды"

– "Банши Инишерина"

– "Элвис"

– "Все везде и сразу"

– "Тар"

– "Топ Ган: Меверик"

– "Треугольник печали"

– "Говорят женщины"

– "Фабельманы"

Лучший актер

– Остин Батлер – "Элвис"

– Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"

– Брендан Фрейзер – "Кит"

– Пол Мескал – "Солнце моё"

– Билл Найи – "Жить"

Лучшая актриса

– Кейт Бланшет – "Тар"

– Ана Де Армас – "Блондинка"

– Андреа Рейсборо – "Ради Лесли"

– Мишель Ео – "Все везде и сразу"

Лучшая режиссерская работа

– "Банши Инишерина"

– "Все везде и сразу"

– "Фабельманы"

– "Тар"

– "Треугольник печали"

Лучшая актриса второго плана

– Анджелла Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"

– Гонк Чау – "Кит"

– Кэрри Кондон – "Банши Инишерина"

– Джейми Ли Кертис – "Все везде и сразу"

– Стефани Хсю – "Все везде и сразу"

Лучший актер второго плана

– Брендан Глисон – "Банши Инишерина"

– Брайан Тайри Генри – "Мост через озеро"

– Джадд Хирш – "Фабельманы"

– Барри Кеоган – "Банши Инишерина"

– Кэ Хью Кван – "Все везде и сразу"

Лучшее документальное кино на иностранном языке

– "Всё, что дышит"

– "Вся красота и кровопролитие"

– "Вулкан любви"

– "Дом из заноз" – фильм украинского производства о детях в условиях войны на Донбассе.

– "Навальный"

Лучший фильм на иностранном языке

– "На западном фронте без перемен" – Германия

– "Аргентина 1985" – Аргентина

– "Близко" – Бельгия

– "ИА" – Польша

– "Тихоня" – Ирландия

Лучший анимационный фильм на иностранном языке

– "Пиноккио Гильермо дель Торо"

– "Марсель, ракушка в ботинках"

– "Кот в сапогах: последнее желание"

– "Морское чудовище"

– "Я краснею"

Лучший адаптированный сценарий

– "На западном фронте без перемен"

– "Ножи наголо: стеклянная луковица"

– "Жить"

– "Топ Ган: Меверик"

– "Говорят женщины"

Лучший оригинальный сценарий

– "Банши Инишерина"

– "Все везде и сразу"

– "Фабельманы"

– "Тар"

– "Треугольник печали"

Ранее OBOZREVATEL писал, что традиционно накануне премия анти-"Оскар" Золотая малина объявила претендентов на звание худших из худших в киноиндустрии.

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